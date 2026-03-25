Pensión Bienestar 30 a 64 años: cómo ubicar tu módulo y registrarte paso a paso

El registro para la Pensión Bienestar de Personas con Discapacidad de 30 a 64 años ya está en marcha en México, y miles de personas pueden acceder a este apoyo económico si cumplen con los requisitos. Este programa social busca mejorar la calidad de vida de quienes viven con una discapacidad permanente, ofreciendo un ingreso bimestral que contribuye a cubrir necesidades básicas. De acuerdo con las autoridades, el proceso de inscripción se realiza de forma presencial en módulos distribuidos en todo el país y estará disponible del 23 al 29 de marzo, siguiendo un calendario organizado por la Secretaría del Bienestar.

Cómo ubicar tu módulo de registro paso a paso Para facilitar el acceso al programa, el Gobierno de México habilitó una herramienta en línea donde puedes localizar el módulo más cercano a tu domicilio. El proceso es sencillo: 1. Ingresa al sitio oficial de Programas para el Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar 2. Busca el apartado o banner “Ubica tu módulo” 3. Selecciona tu entidad y municipio 4. Marca la casilla de verificación 5. Da clic en “Buscar” El sistema mostrará una lista con las direcciones exactas de los módulos disponibles para que puedas acudir a realizar tu registro. El horario de atención es de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, lo que permite mayor flexibilidad para los solicitantes. Fechas de registro según tu apellido El registro se organiza de acuerdo con la primera letra del apellido del solicitante: - Lunes 23 de marzo: A, B, C - Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H - Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M - Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R - Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z - Sábado 28 y domingo 29: todas las letras Este esquema busca evitar aglomeraciones y agilizar la atención en los módulos.

Requisitos para registrarte a la Pensión Bienestar Para completar el trámite, es indispensable presentar la siguiente documentación en original y copia: - Identificación oficial vigente - CURP - Acta de nacimiento - Comprobante de domicilio - Certificado médico que acredite discapacidad permanente En caso de que la persona no pueda acudir, se permite designar a un auxiliar que realice el trámite en su representación. ¿De cuánto es el apoyo económico? La Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad otorga un pago de 3,300 pesos bimestrales, depositados a través del Banco del Bienestar. Este ingreso representa un respaldo económico constante para miles de familias en México.

Además, en 24 entidades del país ya existe un convenio de universalidad, lo que permite que el apoyo cubra de los 0 a los 64 años de edad. Al cumplir 65 años, los beneficiarios pasan automáticamente al programa de adultos mayores.

La apertura del registro para la Pensión Bienestar de 30 a 64 años representa una oportunidad clave para acceder a un ingreso seguro. Sin embargo, también pone sobre la mesa la necesidad de construir un sistema más amplio de protección social que responda a las distintas realidades que viven las personas en México.

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