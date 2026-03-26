¿Qué es esto?... Madre cubana reacciona a un alimento donado por Claudia ‘Shampoo’ (Video)

En el clip, la mujer presenta tres productos: una lata de atún, un paquete de galletas María y un alimento que no logra identificar. Se trata de amaranto , un pseudocereal poco conocido en la isla. Su desconcierto se convierte rápidamente en humor, conectando con una audiencia que también percibe la diferencia cultural.

Una madre cubana se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un video en el que muestra los alimentos que recibió como parte de una donación humanitaria enviada desde México. La grabación, difundida por la cuenta “ Azúcar Cuba ”, acumula cientos de miles de reproducciones y miles de comentarios, impulsados por una reacción tan genuina como inesperada.

“¿Para qué p... es esto? Esto, no sé. Dice amaranto. ¿Caballero, qué es esto, esto es comestible? Porque esto parece poliespuma”, expresa mientras observa el paquete. Su comparación resume el contraste entre un alimento cotidiano en México y uno completamente ajeno en el contexto cubano.

El amaranto tiene más de 7,000 años de historia en Mesoamérica y forma parte de la dieta tradicional mexicana. Se consume tostado, como cereal o integrado en distintos platillos. Sin embargo, su textura ligera y apariencia granulada pueden resultar desconcertantes para quien lo ve por primera vez.

En el video, la madre continúa con comentarios que combinan ironía y preocupación. “¿Se acuerdan de los poliespumas que vienen en las cajas para proteger los equipos? Ya veo a mi hija cagando bolitas”, dice, generando reacciones divididas entre risa y empatía.

La escena pone sobre la mesa un fenómeno poco abordado: el choque cultural alimentario en contextos de ayuda humanitaria. Aunque el amaranto es altamente nutritivo —con entre 9 y 14 gramos de proteína por cada 100 gramos— su aceptación depende del conocimiento previo y de las costumbres culinarias locales.

DONACIONES, CONTEXTO Y REACCIONES EN REDES

El video surge en medio de los envíos humanitarios que México ha realizado a Cuba desde el 12 de febrero, cuando arribó un primer cargamento con 814 toneladas de alimentos. Desde entonces, se han enviado al menos cuatro embarques oficiales que superan las 4,000 toneladas.

• Entre los productos destacan arroz, frijol, azúcar, lentejas, leche en polvo, galletas, atún y amaranto

• Los envíos también incluyen medicinas y paneles solares

• La distribución se realiza mediante bodegas estatales con registro en la libreta de abastecimiento

En el mismo video, la mujer también hace referencia a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum con un apodo popularizado en redes: “Claudia Shampoo”. Finalmente, cierra con una petición directa a su audiencia: “Comparte el video. A ver para qué p... es esto, ¿no? Porque la verdad es que yo no tengo ni remota idea”.