De aquí a que termine el Mundial de Futbol, NL refuerza su seguridad

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 febrero 2026
    De aquí a que termine el Mundial de Futbol, NL refuerza su seguridad
    El gobernador Samuel García dio el banderazo en el C5 para arrancar el operativo Presencia Total en Nuevo León rumbo al Mundial 2026 Fotos: cortesía

Samuel García informó que Nuevo León desplegará el total de su fuerza policial hasta que concluya el Copa Mundial de la FIFA 2026

Monterrey, Nuevo León.- A partir de hoy y hasta que concluya el Mundial de Futbol 2026, Nuevo León desplegará un máximo operativo de seguridad con el 100 % de sus policías y patrullas para vigilar su territorio, anunció el gobernador, Samuel García.

“Todos los días, no solo cuando haya un evento como el domingo (la violencia que se desató por la captura y muerte del líder del CJNG), todos los días, presencia total y desdoble de patrullaje, Nuevo León no se va a esperar a un incidente, ni se va a esperar a una tragedia para activarnos y desplegar el 100 por ciento de su policía estatal”, dijo.

El domingo, la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una reacción violenta en varios estados del país, incluido Tamaulipas, fronterizo con Nuevo León.

TE PUEDE INTERESAR:

$!De aquí a que termine el Mundial de Futbol, NL refuerza su seguridad

OPERATIVO ‘PRESENCIA TOTAL’ DA ARRANQUE PARA BRINDAR SEGURIDAD DURANTE COPA MUNDIAL

De cara al Mundial de Futbol y los próximos partidos de repechaje, el mandatario estatal expuso que dio arranque al operativo Presencia Total y comenzó por el área de la Carretera Nacional que es la más transitada del estado.

“Justo lo que queremos es que todas las patrullas, todas las Black Mambas, todas las blazers y todos los elementos, a partir de hoy y hasta terminar el Mundial, patrullaje, presencia total, máximo despliegue”, señaló.

$!De aquí a que termine el Mundial de Futbol, NL refuerza su seguridad

REALIZAN INVERSIÓN HISTÓRICA DE 32 MIL MILLONES DE PESOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

El gobernador no precisó el número de elementos y patrullas, pero indicó que todo esto es posible gracias a la inversión histórica de 32 mil millones de pesos que se ha realizado en materia de seguridad en el estado.

“Hoy Nuevo León rumbo al Mundial cuenta con el equipo, cuenta con el personal, cuenta con las patrullas, con los helicópteros”, aseguró.

El gobernador encabezó, este miércoles, en las instalaciones del C5, La Mesa Única de Coordinación de Seguridad, en donde dio el banderazo de salida a las unidades que participarán en este operativo que arranca por la Carretera Nacional y luego se extiende a todas las vías que convergen con el estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Narcos y ‘pluris’: Mafias en México

Narcos y ‘pluris’: Mafias en México
true

Saltillo y Coahuila, oasis de seguridad
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a dos personas capturadas en Tapalpa, Jalisco.

FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva
Edwin Ocampo, originario de Chiapas, falleció en el despliegue federal del 22 de febrero en Jalisco y Michoacán.

Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Continúan las heladas de -10 grados en México; tolvaneras y lluvia azotarán a estos estados
El apoyo se paga directamente en las tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto desde $1,900 cada dos meses.

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios que cobrarán hasta $5,700 del 24 al 27 de febrero
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a la empresa Telemundo, al negarle un amparo por haber utilizado sin consentimiento la imagen de Sandra Ávila Beltrán.

SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’
La presidenta aseguró que existen condiciones de seguridad para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para marzo, pese al contexto de violencia reciente en el país.

‘No hay ningún problema’... Sheinbaum garantiza seguridad en el México contra Portugal en el Estadio Azteca