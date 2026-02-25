De aquí a que termine el Mundial de Futbol, NL refuerza su seguridad
Samuel García informó que Nuevo León desplegará el total de su fuerza policial hasta que concluya el Copa Mundial de la FIFA 2026
Monterrey, Nuevo León.- A partir de hoy y hasta que concluya el Mundial de Futbol 2026, Nuevo León desplegará un máximo operativo de seguridad con el 100 % de sus policías y patrullas para vigilar su territorio, anunció el gobernador, Samuel García.
“Todos los días, no solo cuando haya un evento como el domingo (la violencia que se desató por la captura y muerte del líder del CJNG), todos los días, presencia total y desdoble de patrullaje, Nuevo León no se va a esperar a un incidente, ni se va a esperar a una tragedia para activarnos y desplegar el 100 por ciento de su policía estatal”, dijo.
El domingo, la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una reacción violenta en varios estados del país, incluido Tamaulipas, fronterizo con Nuevo León.
OPERATIVO ‘PRESENCIA TOTAL’ DA ARRANQUE PARA BRINDAR SEGURIDAD DURANTE COPA MUNDIAL
De cara al Mundial de Futbol y los próximos partidos de repechaje, el mandatario estatal expuso que dio arranque al operativo Presencia Total y comenzó por el área de la Carretera Nacional que es la más transitada del estado.
“Justo lo que queremos es que todas las patrullas, todas las Black Mambas, todas las blazers y todos los elementos, a partir de hoy y hasta terminar el Mundial, patrullaje, presencia total, máximo despliegue”, señaló.
REALIZAN INVERSIÓN HISTÓRICA DE 32 MIL MILLONES DE PESOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
El gobernador no precisó el número de elementos y patrullas, pero indicó que todo esto es posible gracias a la inversión histórica de 32 mil millones de pesos que se ha realizado en materia de seguridad en el estado.
“Hoy Nuevo León rumbo al Mundial cuenta con el equipo, cuenta con el personal, cuenta con las patrullas, con los helicópteros”, aseguró.
El gobernador encabezó, este miércoles, en las instalaciones del C5, La Mesa Única de Coordinación de Seguridad, en donde dio el banderazo de salida a las unidades que participarán en este operativo que arranca por la Carretera Nacional y luego se extiende a todas las vías que convergen con el estado.