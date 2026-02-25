$!De aquí a que termine el Mundial de Futbol, NL refuerza su seguridad

Monterrey, Nuevo León.- A partir de hoy y hasta que concluya el Mundial de Futbol 2026, Nuevo León desplegará un máximo operativo de seguridad con el 100 % de sus policías y patrullas para vigilar su territorio, anunció el gobernador, Samuel García.

“Todos los días, no solo cuando haya un evento como el domingo (la violencia que se desató por la captura y muerte del líder del CJNG), todos los días, presencia total y desdoble de patrullaje, Nuevo León no se va a esperar a un incidente, ni se va a esperar a una tragedia para activarnos y desplegar el 100 por ciento de su policía estatal”, dijo.

El domingo, la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una reacción violenta en varios estados del país, incluido Tamaulipas, fronterizo con Nuevo León.

