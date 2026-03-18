Organización Familia Pasta de Conchos, crea huertos para darle nueva vida a la región Carbonífera de Coahuila

Se trata de un proyecto de huertos comunitarios. Desde el verano de 2022 se han emprendido 14 huertos en distintas comunidades de la región, en donde ahora jóvenes y señoras, principalmente, se reúnen para sembrar vida.

La Organización Familia Pasta de Conchos en Coahuila , con apoyo de otras organizaciones, ha emprendido un proyecto social y comunitario para darle otro sentido a la tierra, conocida más por el carbón y los mineros muertos.

Cristina Auerbach, activista y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos, recordó que el proyecto surgió a partir de unos talleres que se hicieron en coordinación con Conexiones Climáticas y mujeres afectadas por las minas del carbón.

Mencionó que, cuando se habla de la mujer en la región Carbonífera se habla de viudas de mineros o madres de mineros que fallecieron. Si no, no existen las mujeres, contó.

“Tenemos que hacernos un paso hacia la vida. Llevamos demasiadas décadas en esta región hablando sólo de la muerte. Es lo único que nos identifica: la muerte, y tendríamos que hacer algo que nos identifique con la vida”, contó una de las mujeres.

Es así como se decidió hacer un huerto como forma de contraste. Y a la fecha se han creado 14 por parte de la Organización Familia Pasta de Conchos y las comunidades.

Para Cristina Auerbach los huertos comunitarios han tenido impacto en diferentes rubros, por ejemplo, el cambio en el estado anímico de las familias y en mostrar que la región no está condenada únicamente a la extracción del carbón.

Los 14 huertos están en escuelas o en capillas. Iniciaron en escuelas como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC) y desde entonces las mismas comunidades han solicitado espacios.

Dar otro sentido a la tierra

La región Carbonífera de Coahuila ha estado ligada a la extracción de carbón.

Para este año se estima extraer casi 8 millones de toneladas de carbón, según el anuncio de los contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno estatal.

Esta actividad económica ha dejado su huella en el paisaje de la región, donde se miran tajos a cielo abierto que nunca se tapan y montañas de desecho.

La activista Cristina Auerbach refirió que a pesar de que la tierra se ha estigmatizado con que sólo sirve para el carbón, ahora ha sido un éxito para sembrar todo tipo de cultivos: albahaca, tomate, cebollas, zanahorias, flores, calabazas, melones, sandías, chiles, cilantro, hierbas y perejil.

En el Tecnológico de San Juan de Sabinas buscan hacer una “farmacia viviente”, en donde se sembrarán arbustos, plantas y flores que sirvan, por ejemplo, para remedios caseros.

No es sólo el simbolismo de darle otro significado a la tierra. En las comunidades se ha detectado que, por ejemplo, ha disminuido el bullying y ha mejorado el ambiente escolar, aseguró Auerbach.

“Cuidan los huertos un montonal los muchachos. Les hace repensar su propia vida y el futuro que ellos quieren, porque, así como esta tierra no está condenada a que se le extraiga carbón, ellos no están condenados a ser mano de obra de minas peligrosas. Hay estudiantes que quieren ir a la universidad en lugar de ir a las minas de carbón”, expuso.

Omar Ballesteros, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos, consideró que después de tantas tragedias y muertes en la región, donde los trabajos extractivos han destruido el paisaje y llevado el luto a las comunidades, ahora se observa un cambio de pensamiento.

“Se trata de recuperar poco a poco el deterioro”, comentó.

Hacer comunidad

El éxito de los huertos ha impulsado a las comunidades a querer hacer más.

Se tiene previsto empezar con un criadero de borregas que ayuden a hacer limpieza del zacate y usar el excremento para hacer composta para los huertos, y a partir de allí comenzar a desarrollar su propia fábrica de tierra.

Omar Ballesteros mencionó que la organización y desarrollo de los huertos representan una acción colectiva porque participan todas y todos, desde alumnos hasta personal administrativo.

Mientras antes las comunidades se reunían en los duelos de las tragedias mineras, ahora se involucran y se reúnen para sembrar y llevar vida a la tierra.

Los huertos, dijo Auerbach, han provocado que la gente se replantee que no se tiene que seguir sacando carbón para que unos pocos se enriquezcan a costa de tantos.