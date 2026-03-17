¿Vendrán a Monterrey? Asegura Sheinbaum que primer ministro de Corea del Sur gestiona nuevo concierto de BTS en México

Parece que una nueva ventana de esperanza se abrió para las y los fanáticos de BTS, ya que este martes la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el primer ministro de Corea del Sur está realizando gestiones para que la agrupación, bajo la empresa HYBE, pueda abrir más fechas de concierto en México. La mandataria explicó que estas gestiones son importantes para la juventud mexicana, en especial para quienes sienten un vínculo con el país asiático, luego de que se agotaran las presentaciones programadas para mayo en el Estadio GNP Seguros. Sheinbaum señaló en su conferencia matutina que el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, ya respondió la carta que le envió en enero para solicitar más presentaciones de BTS en México y que la petición fue canalizada a los productores de la agrupación.

¿QUÉ DIJO SHEINBAUM DE BTS? La mandataria indicó que la decisión final depende de los productores de BTS y agregó que “lo mejor sería que fuera gratuito” el nuevo concierto. También mencionó que Kim ofreció la visita de otra agrupación surcoreana, aunque no dio más detalles. BTS se presentará en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo y, como era de esperarse, los boletos para el Estadio GNP Seguros, con capacidad para 65 mil asistentes, se agotaron en cuestión de minutos. Se trata de las primeras presentaciones estelares del grupo desde que sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, y tras varios años de su gira Permission to Dance on Stage (2021–2022). En México, BTS debutó en 2014 y regresó en 2015 y 2017. La agrupación de K-pop, integrada por RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope, está de regreso con una gira mundial y lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo titulado Arirang.

El Presidente de Corea recibió la petición que le hicimos y se la pasó a los productores de BTS; estamos esperando su respuesta. Ojalá se pueda gratis en el Zócalo, pero eso dependerá de los productores”.

REGRESO DE LA MANO DE NETFLIX Netflix confirmó que transmitirá en vivo el concierto de regreso de BTS, cuyos integrantes acaban de concluir su servicio militar obligatorio. De acuerdo con el anuncio oficial, el evento se transmitirá en directo a más de 190 países el próximo 21 de marzo. Los integrantes se presentarán en la histórica Plaza Gwanghwamun, en un concierto que podrá verse a nivel mundial de manera exclusiva a través de Netflix a partir de las 5:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, por lo que las fanáticas deberán madrugar para no perderse el esperado reencuentro. Además, el 27 de marzo llegará al catálogo de la plataforma el documental BTS: El regreso, en el que se mostrará el proceso de creación de su nuevo álbum.

ARMYS MEXICANAS SE ENOJARON Luego de que se agotaran las entradas en México, decenas de fans de la agrupación, conocidos como ARMY, realizaron una protesta en una oficina capitalina de la Procuraduría Federal del Consumidor contra los revendedores de boletos. Ante las quejas, la Profeco inició un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) en contra de Ticketmaster, tras recibir múltiples denuncias de personas consumidoras relacionadas con la venta de boletos para los conciertos de BTS en México.

De acuerdo con la dependencia, la sanción económica derivada de este proceso administrativo podría superar los 5 millones de pesos. Sheinbaum informó que también aprovechó la comunicación para invitar al primer ministro de Corea del Sur a visitar México en septiembre. (Con información de AP)

Publicidad