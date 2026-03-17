América y Toluca en la Concacaf Champions Cup 2026: Horarios y dónde ver los Octavos de Final este miércoles

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en una noche clave para los clubes mexicanos. Club América y Toluca saltarán a la cancha con escenarios distintos, pero con el mismo objetivo: sellar su boleto a los Cuartos de Final del torneo regional. Ambos compromisos forman parte de una cartelera de cuatro encuentros de Vuelta este miércoles 18. El primer equipo en escena será el América, que recibirá al Philadelphia Union en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 7 de la noche, tiempo del centro de México.

Las Águilas llegan con ventaja de 1-0 en el marcador global, luego de imponerse en la Ida en Filadelfia, por lo que un empate les bastará para avanzar a la siguiente ronda. En México, el encuentro podrá seguirse por FOX One y Fox+. El panorama luce más exigente para Toluca. Los Diablos Rojos recibirán a San Diego FC en el Estadio Nemesio Díez a las 9 de la noche, obligados a remontar la serie tras caer 3-2 en el primer capítulo disputado en California. El cuadro escarlata necesita ganar por dos goles para clasificar de forma directa; si se impone por uno, el pase se definirá en tiempos extra. La transmisión en México también estará disponible por las vías de FOX. La jornada de este miércoles en la Concachampions abrirá con el choque entre Inter Miami CF y Nashville SC a las 5 de la tarde. Esa eliminatoria llega completamente abierta después del 0-0 en la Ida.

Más tarde, Seattle Sounders FC enfrentará a Vancouver Whitecaps FC a las 9, con amplia ventaja de 3-0 en el global tras su triunfo en la ida. Así, la noche promete emociones fuertes para la Liga MX. América intentará administrar su ventaja frente a un rival obligado a arriesgar, mientras Toluca buscará hacer pesar la Bombonera en una remontada que luce complicada, pero no imposible. Con dos clubes mexicanos todavía en pelea este miércoles, la Concacaf Champions Cup 2026 vivirá una de sus jornadas más determinantes rumbo a los Cuartos de Final.

Horarios de este miércoles 18 de marzo en México* Inter Miami CF vs Nashville SC — 5 de la tarde América vs Philadelphia Union — 7 de la noche Toluca vs San Diego FC — 9 de la noche Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps FC — 9 de la noche *Todos los partidos se transmitirán por FOX One y FOX+.

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