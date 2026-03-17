Zendaya desmiente boda con Tom Holland tras imágenes virales con IA

A inicios de mes, el rumor de que Zendaya y Tom Holland habían llegado al altar sorprendió a sus fanáticos y al público en general, sobre todo porque la versión fue atribuida a uno de sus amigos cercanos y estilista, Law Roach. Sin embargo, la actriz ya desmintió que esto sea verdad. Durante la alfombra roja de la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, algunos fotógrafos incluso la llamaron “señora Holland” mientras posaba ante la prensa, situación a la que reaccionó con humor y simpatía. No obstante, fue hasta su aparición en el programa Jimmy Kimmel Live! cuando la protagonista de ‘The Greatest Showman’ mostró cierta incomodidad al hablar sobre las imágenes creadas con inteligencia artificial, las cuales incluso engañaron a miembros de su familia. Aunque evitó confirmar un matrimonio, la actriz fue vista con un anillo en la mano izquierda, lo que alimentó aún más las especulaciones.

¿QUÉ PASÓ CON ZENDAYA? La también protagonista de Dune reveló que algunas personas cercanas llegaron a molestarse por no haber sido invitadas al supuesto enlace. El conductor señaló que las imágenes causaron furor en internet y que lucían “muy realistas”. “Me encontraba con gente que me decía: ‘¡Las fotos de tu boda son hermosas!’, y yo tenía que aclararles: ‘Son hechas con IA’”, explicó entre risas.

Las imágenes fueron creadas por el usuario Juan Regueira Rodríguez, quien se presenta como creador digital. Publicadas el 3 de marzo, se viralizaron rápidamente, acumulando millones de “me gusta” y miles de comentarios. Los rumores se intensificaron luego de que Law Roach declarara en una alfombra roja que la pareja “ya se dijo ‘acepto’”, comentario que, aunque aparentemente fue en tono de broma, detonó versiones sobre una boda secreta.

‘SPIDER-MAN’ SE ACERCA En la misma entrevista, Zendaya habló sobre Spider-Man: Brand New Day, cinta que se estrenará el 31 de julio y en la que comparte créditos con Holland. La actriz se mostró positiva respecto al proyecto y destacó la importancia que la saga ha tenido en sus vidas. “Es una parte clave de nuestra historia, crecimos haciendo estas películas. Es un privilegio formar parte de ellas, y sé que Tom se toma muy en serio su papel y quiere hacerlo bien”, expresó.

UNA HISTORIA ANTE Y DETRÁS DE LAS CÁMARAS El romance entre Zendaya y Tom Holland comenzó de forma gradual tras conocerse durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2016. En un inicio, su relación fue únicamente profesional y de amistad. Durante la promoción en 2017 surgieron rumores de un posible noviazgo debido a su cercanía, pero ambos lo negaron en ese momento.

Con el paso de los años, mantuvieron ese vínculo mientras trabajaban juntos en otras entregas de la saga. Fue hasta julio de 2021 cuando su relación se confirmó públicamente, luego de que fueran fotografiados besándose dentro de un automóvil en Los Ángeles.

Desde entonces, han sido más abiertos sobre su relación, aunque continúan manteniendo gran parte de su vida privada fuera del foco mediático. Su historia pasó de una amistad en el set a una relación sentimental consolidada con el tiempo. (Con información de Reforma y El Universal)

Publicidad