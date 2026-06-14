Debaten en redes por triunfo del PRI en Coahuila y retrasos en obras del Mundial

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México
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    Debaten en redes por triunfo del PRI en Coahuila y retrasos en obras del Mundial
    La victoria del PRI en Coahuila abrió el debate en redes sociales sobre un posible impacto a nivel nacional. Omar Saucedo

Análisis de MW Group muestra que otro tema abordado fueron las protestas de la CNTE

Las elecciones locales en Coahuila y los retrasos en las obras para la Copa Mundial de Futbol 2026 concentraron una parte importante de la conversación en redes sociales durante la última semana, de acuerdo con un análisis de MW Group sobre tendencias sociodigitales y riesgos políticos en México.

El reporte señala que la discusión en torno a los comicios coahuilenses estuvo marcada por posiciones encontradas tras la victoria del PRI y sus aliados en los 16 distritos electorales del estado.

https://vanguardia.com.mx/opinion/elecciones-2026-en-coahuila-no-existen-sorpresas-salvo-una-FG21367103

Mientras una parte de los usuarios celebró el resultado y destacó el respaldo ciudadano al partido tricolor, otro sector impulsó acusaciones de presuntas irregularidades y compra de votos, además de exigir investigaciones sobre el proceso electoral.

Según el análisis, las menciones relacionadas con denuncias de presunta compra de votos encabezaron la conversación digital, seguidas por mensajes de felicitación al PRI por obtener la totalidad de las diputaciones locales en disputa. También se registraron críticas y burlas dirigidas a Morena y a algunos de sus principales operadores políticos.

$!En la Ciudad de México, las obras de remodelación principalmente en el Metro continúan, a pesar del arranque del Mundial.
En la Ciudad de México, las obras de remodelación principalmente en el Metro continúan, a pesar del arranque del Mundial. Cuartoscuro

Usuarios también difundieron denuncias sobre condiciones laborales relacionadas con algunas obras y cuestionaron el costo de las remodelaciones.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cdmx-el-caos-del-mundial-ED21115100

De manera paralela, las redes sociales mantuvieron un intenso debate sobre las obras y preparativos para el Mundial 2026. Las principales críticas estuvieron enfocadas en supuestos retrasos, deficiencias en la infraestructura y el impacto urbano de los trabajos realizados, particularmente en la Ciudad de México.

El informe destaca que la conversación sobre el Mundial se entrelazó con las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos bloqueos y protestas generaron preocupación por posibles afectaciones al evento deportivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/regalan-a-cnte-control-de-plazas-alertan-especialistas-FH21376232

Las manifestaciones, actos vandálicos y cierres viales fueron señalados por usuarios como factores que podrían complicar la logística mundialista, convirtiéndose en uno de los principales focos de discusión y riesgo político en el entorno digital durante el periodo analizado.

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