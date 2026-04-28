Declaran constitucional reforma para expedir ley contra feminicidio

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México
/ 28 abril 2026
    Declaran constitucional reforma para expedir ley contra feminicidio
    El Congreso tiene 180 días, a partir de la entrada en vigor de la reforma, para expedir la nueva ley. CUARTOSCURO

27 congresos estatales dieron su aval a la reforma, con lo que se cumple el requisito de más de la mitad

La Cámara de Diputados realizó la Declaratoria de Constitucionalidad de la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general contra feminicidio.

Fue remitida al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desestabliza-al-cjng-la-captura-de-el-jardinero-marina-JD20325279

La cámara Baja recibió la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, en total 27: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

El pasado 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó por 467 votos a favor, reformar el artículo 73 de la Constitución y fue enviado a las legislaturas locales.

La reforma establece que el Congreso deberá expedir dicha ley dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma; y las disposiciones legales federales y locales en materia del feminicidio continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la nueva ley general.

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