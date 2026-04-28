Desestabiliza al CJNG la captura de ‘El Jardinero’: Marina

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México
/ 28 abril 2026
    Desestabiliza al CJNG la captura de ‘El Jardinero’: Marina
    Morales dijo que la neutralización de uno de sus líderes pegará a la cadena de suministros del CJNG. CUARTOSCURO

En conferencia de prensa, el secretario Raymundo Pedro Morales señaló que el arresto de Audias representa un golpe importante para el narco

El Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que la captura de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representa una “desestabilización significativa” a la organización y su operación.

A través de una conferencia de prensa, el Secretario de Marina destacó que debilita al CJNG y que constituye un “golpe importante” para el narcotráfico.

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“Esta captura, al ser uno de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, con más influencia y pieza clave en la distribución de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, representa una desestabilización significativa para la cadena de suministros de esa organización.

“Su detención debilita la fracción que operaba de manera casi autónoma y constituye un golpe importante para para en contra del narcotráfico”, señaló.

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