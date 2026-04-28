Desestabiliza al CJNG la captura de ‘El Jardinero’: Marina

El Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que la captura de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representa una “desestabilización significativa” a la organización y su operación.

A través de una conferencia de prensa, el Secretario de Marina destacó que debilita al CJNG y que constituye un “golpe importante” para el narcotráfico.