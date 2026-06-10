Declaran prófugo de la justicia a socio de Peak acusado de fraude en Nuevo León

El Vicefiscal del Ministerio Público en Nuevo León, Luis Enrique Orozco, informó que Víctor Hugo Sepúlveda, socio de Peak Investment Fund Management, ya es considerado como prófugo de la justicia.

En rueda de prensa, el funcionario explicó que están a la espera de que un juez de control de Nuevo León les notifique si está vigente una orden de aprehensión en contra de Sepúlveda.