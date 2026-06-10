Declaran prófugo de la justicia a socio de Peak acusado de fraude en Nuevo León

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    Declaran prófugo de la justicia a socio de Peak acusado de fraude en Nuevo León
    Al menos 155 inversionistas fueron defraudados por el fondo sampetrino Peak Investment Fund Management. ESPECIAL

Fiscalía espera que juez notifique si está vigente orden de aprehensión contra Víctor Hygo Sepúlveda

El Vicefiscal del Ministerio Público en Nuevo León, Luis Enrique Orozco, informó que Víctor Hugo Sepúlveda, socio de Peak Investment Fund Management, ya es considerado como prófugo de la justicia.

En rueda de prensa, el funcionario explicó que están a la espera de que un juez de control de Nuevo León les notifique si está vigente una orden de aprehensión en contra de Sepúlveda.

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”Estamos a la espera de que el juez resuelva si la orden de aprehensión se encuentra vigente y en condiciones de ejecutarse”, explicó Orozco.

”Está prófugo (Víctor Hugo) por diversos delitos”, añadió.

Sepúlveda fue extraditado desde España el pasado 22 de abril, pero obtuvo un amparo para evitar su detención.

El número de inversionistas defraudados por el fondo sampetrino Peak Investment Fund Management llegó a por lo menos 155, de acuerdo con denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado.

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