Además de ‘Terror bajo la Tierra’... las 9 películas que Canal 5 aún pone después de un juego de futbol

La relación entre fútbol y cine en la televisión abierta responde a una estrategia bien calculada. Cuando concluye un partido de la Liga MX o la Selección Mexicana, la audiencia busca entretenimiento ligero. En este escenario, Canal 5 consolidó una barra vespertina donde la nostalgia garantiza audiencia. El secreto radica en transmitir historias sencillas de seguir. Especialistas señalan que “la transición del fútbol al descanso requiere cintas dinámicas que reúnan a la familia”. Así, el canal transformó el bloque posterior al deporte en un espacio de confort.

Este fenómeno es fruto de décadas donde varios títulos quedaron inmortalizados. Entre monstruos subterráneos y comedias, Televisa construyó un catálogo emblemático que se reactiva cada vez que rueda el balón.

LAS DIEZ CINTAS MÁS TRANSMITIDAS EN LA PANTALLA CHICA Encabezando la lista destaca Terror bajo la tierra (Tremors), el clásico de 1990 sobre criaturas subterráneas. Esta producción es la insignia de la programación post-fútbol en Canal 5, retransmitted con enorme frecuencia. Junto a ella, destacan las películas más repetidas que completan la barra del fin de semana tras un partido de futbol: 1. Terror bajo la tierra (Tremors, 1990) De qué trata: En el aislado pueblo de Perfection, Nevada, dos amigos locales (interpretados por Kevin Bacon y Fred Ward) descubren que el valle está siendo aterrorizado por gigantescas criaturas subterráneas carnívoras llamadas graboides. Sin vista, pero guiadas por las vibraciones del suelo, estas bestias obligan a los habitantes a luchar por su vida sobre los techos y rocas del desierto. Por qué funciona en TV: Combina dosis perfectas de comedia de acción, suspenso de serie B y efectos prácticos de criaturas que enganchan a cualquier espectador sin importar en qué minuto comience la transmisión.

2. Matilda (1996) De qué trata: Dirigida por Danny DeVito, la cinta relata la historia de una niña con una inteligencia prodigiosa y poderes telequinéticos que crece en el seno de una familia desamorada y vulgar. Al entrar a la escuela, enfrenta la tiranía de la temible directora Tronchatoro, encontrando apoyo e inspiración en la entrañable profesora Miel. Por qué funciona en TV: Es un clásico de superación infantil lleno de momentos icónicos y un doblaje al español latino memorable que apela directamente a la empatía y la nostalgia familiar. 3. El regalo prometido (Jingle All the Way, 1996) De qué trata: Arnold Schwarzenegger interpreta a Howard Langston, un ejecutivo abrumado por el trabajo que intenta redimirse con su hijo consiguiendo el juguete de moda en plena víspera de Navidad: el figura de acción de Turboman. Esto lo lleva a enfrentarse en una frenética y caótica odisea urbana contra un cartero desesperado y hordas de compradores agresivos. Por me funciona en TV: Aunque es una película temática de fin de año, su ritmo absurdo, comedia física y la faceta cómica de Schwarzenegger la convierten en una opción recurrente durante todo el año.

4. Mi pobre angelito (Home Alone, 1990) De qué trata: Tras un malentendido durante las preparativos de un viaje familiar a París, el pequeño Kevin McCallister (Macaulay Culkin) de ocho años se queda accidentalmente solo en casa. Kevin aprende a valerse por sí mismo mientras defiende su hogar de dos torpes ladrones utilizando una serie de ingeniosas e hilarantes trampas caseras. Por qué funciona en TV: Es una de las comedias más exitosas de la historia del cine comercial; su fórmula de comedia física (slapstick) garantiza sonrisas instantáneas en espectadores de todas las edades. 5. Son como niños (Grown Ups, 2010) De qué trata: Cinco amigos de la infancia (encabezados por Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider) se reencuentran tres décadas después con motivo del fallecimiento de su antiguo entrenador de baloncesto. Junto a sus familias, pasan un fin de semana en una casa de campo intentando revivir la sencillez de su juventud. Por qué funciona en TV: Es ligera, está plagada de chistes recurrentes y no requiere mayor esfuerzo conceptual, lo que la hace ideal para el descanso dominical después de un evento deportivo intensivo.

6. Space Jam: El juego del siglo (1996) De qué trata: Mezclando animación tradicional con acción real, la historia muestra cómo los personajes de los Looney Tunes reclutan al legendario astro del baloncesto Michael Jordan para ganar un crucial partido de básquetbol contra los Monstars, unos alienígenas que han robado el talento de varias estrellas de la NBA. Por qué funciona en TV: Conecta directo con la afición deportiva previa y combina la nostalgia de los dibujos animados noventeros con el atractivo universal de Jordan.

7. Volver al futuro (Back to the Future, 1985) De qué trata: El adolescente Marty McFly (Michael J. Fox) viaja accidentalmente de 1985 a 1955 a bordo de un automóvil DeLorean modificado por el excéntrico científico ‘Doc’ Brown. Al llegar al pasado, interfiere sin querer en el primer encuentro de sus padres, obligándolo a hacer que se enamoren para evitar desaparecer de la línea temporal. Por qué funciona en TV: Posee un guión perfecto, ritmo ágil, momentos icónicos de la cultura pop y una estructura narrativa impecable que no envejece con el tiempo. 8. Daniel el travieso (Dennis the Menace, 1993) De qué trata: Basada en la famosa historieta, narra las vivencias de Daniel Mitchell, un alegre pero extremadamente impredecible niño de cinco años cuyas intenciones de ayudar casi siempre terminan desatando el caos, siendo su vecino, el cascarrabias señor Wilson, el receptor habitual de sus travesuras. Por qué funciona en TV: Su tono blanco, inocente y situaciones absurdas resultan perfectas para mantener entretenido al público infantil y familiar durante las tardes.

9. Terminator 2: El juicio final (1991) De qué trata: En esta secuela de ciencia ficción dirigida por James Cameron, un reprogramado ciborg T-800 (Arnold Schwarzenegger) es enviado desde el futuro para proteger a un adolescente John Connor de un modelo T-1000 de metal líquido, mucho más avanzado y letal, diseñado para exterminar al futuro líder de la resistencia humana. Por qué funciona en TV: Sus innovadores efectos visuales, secuencias de acción trepidantes y diálogos legendarios atraen a la audiencia masculina y amantes de la acción tras ver un juego decisivo.

10. Shrek (2001) De qué trata: Un ogro huraño y solitario ve su ciénaga invadida por criaturas de cuentos de hadas exiliadas por el tirano Lord Farquaad. Para recuperar su tranquilidad, Shrek pacta rescatar a la princesa Fiona de la torre custodiada por un dragón, acompañado de un parlanchín e insoportable asno. Por qué funciona en TV: Revolucionó el cine de animación gracias a su tono satírico, referencias de cultura popular y un doblaje al español encabezado por Eugenio Derbez que caló profundamente en la memoria colectiva mexicana. Cada cinta destaca por su doblaje latino y ritmo ágil. Como dato curioso, Terror bajo la tierra recaudó solo 16 millones de dólares en cines de EU, hallando su éxito gracias a la televisión mexicana.

LA NOSTALGIA COMO ESTRATEGIA DE AUDIENCIA La repetición genera pertenencia en el público. Como cita el analista Roberto Gómez: “El espectador no busca un estreno tras el partido, sino una historia conocida”. Un dato curioso involucra a Space Jam, cuyo sitio web de 1996 sigue intacto online. Por su parte, Matilda registra picos de audiencia destacados al transmitirse en fin de semana. A pesar del streaming, sintonizar Canal 5 tras el fútbol confirma que la televisión tradicional aún une a familias con sus clásicos favoritos.

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