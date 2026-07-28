Sheinbaum defiende el registro de líneas de teléfono celular ya que es una estrategia contra la extorsión

La cifra representa un incremento de aproximadamente cinco millones de líneas respecto al reporte presentado hace un mes.

El Gobierno de México informó que el proceso de vinculación de líneas de telefonía móvil con la identidad de sus titulares continúa avanzando y, hasta este martes, ya se han registrado alrededor de 68 millones de números celulares asociados al nombre y la Clave Única de Registro de Población (CURP) de sus usuarios.

“Ha habido desinformación e incluso quienes han querido hacer creer que el Gobierno busca tener el control de todas las personas a través de sus teléfonos. Eso es completamente falso. El propósito de esta medida es disminuir al máximo los delitos que se cometen utilizando líneas telefónicas, especialmente las extorsiones”, sostuvo.

La mandataria rechazó las versiones que señalan que el Gobierno pretende crear un sistema de vigilancia sobre la población y aseguró que dichas afirmaciones responden a información errónea.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esta estrategia forma parte de las acciones emprendidas por su administración para fortalecer la seguridad pública y reducir la incidencia de delitos cometidos mediante dispositivos telefónicos, particularmente las extorsiones y otros ilícitos relacionados con el uso de líneas móviles.

Sheinbaum explicó que la administración federal no concentrará ni almacenará una base de datos con la información personal de los usuarios, ya que los registros permanecerán bajo resguardo de las empresas concesionarias de telefonía, conforme a la legislación aplicable y a los lineamientos establecidos para la protección de datos personales.

Por su parte, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, detalló que el proceso de vinculación continuará abierto durante los próximos meses y se llevará a cabo de forma escalonada para facilitar el cumplimiento de los usuarios.

Indicó que el calendario de registro se organizará de acuerdo con el último dígito del número telefónico, iniciando el 15 de agosto y concluyendo el 31 de diciembre del presente año.

Merino explicó que las líneas contratadas bajo la modalidad de pospago ya cuentan, en su mayoría, con la información de identificación correspondiente, debido a que las compañías solicitan los datos personales desde el momento en que el cliente adquiere el servicio.

En contraste, señaló que el principal esfuerzo institucional se ha concentrado en las líneas de prepago, segmento donde históricamente ha existido un mayor número de usuarios sin información plenamente vinculada a su identidad.

“Estimamos que alrededor de 40 millones de líneas de prepago ya fueron registradas. Aún resta un número similar por incorporar para completar el proceso de vinculación”, precisó el funcionario.

Las autoridades federales sostienen que contar con una identificación asociada a cada línea telefónica facilitará las investigaciones relacionadas con delitos como la extorsión telefónica, el fraude, el secuestro virtual y otras conductas ilícitas que frecuentemente utilizan números de prepago difíciles de rastrear.

No obstante, especialistas en privacidad y derechos digitales han advertido que la implementación de este tipo de registros deberá acompañarse de estrictos mecanismos de protección de datos personales, transparencia y supervisión institucional, con el propósito de garantizar que la información de los usuarios sea utilizada exclusivamente para fines legales y de seguridad pública, evitando riesgos de acceso indebido o uso distinto al previsto por la legislación.