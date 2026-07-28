Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en el norte y noroeste del país, así como en la península de Baja California.

Por otra parte, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical núm. 21, propiciarán lluvias puntuales intensas en zonas del occidente y sur del país, además de chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en estados del oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán; y con posible caída de granizo en el occidente, centro y sur de México.

A su vez, los desprendimientos nubosos del huracán Genevieve en el océano Pacífico, reforzarán la probabilidad de lluvias en Baja California Sur. Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del territorio mexicano, con temperatura superior a los 45 °C en el noreste de Baja California. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (norte y este), Durango (este y noroeste), Coahuila (oeste y suroeste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste). Se prevé que este día inicie una onda de calor en Veracruz (centro), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

Para el miércoles, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura, además de una nueva onda tropical (núm 22) que se desplazará sobre la península de Yucatán, sureste y sur del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas Sonora, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora. A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (norte y este), Durango (este y noroeste), Coahuila (oeste y suroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Veracruz (centro), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 20 y máxima de 32 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 32 y una mínima de 21 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 32 y mínima de 21. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (norte y este) y Oaxaca (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (oeste y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Chiapas (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (suroeste), Sinaloa (sur), Ciudad de México, Estado de México (este, centro y suroeste), Tlaxcala y Veracruz (centro). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tabasco. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua (norte y noreste), Coahuila (noroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit (norte), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California; y costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos. ¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.