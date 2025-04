Defiende Sheinbaum a Andrea Chávez y niega que carta a Morena sea para algún militante

En su conferencia matutina reiteró que son recomendaciones y que no es un reclamo, ya que no es tarea de la presidenta de la República sancionar estas acciones, por lo que remarcó que para eso están las leyes y autoridades electorales.

“(El documento) es en general, a muchos militantes de Morena que se están adelantando por un lado, no va a dirigida a uno u otro ni se trata de hacer comentarios de uno u otro. Y una recomendación de que no se adelanten, que sigan las reglas electorales establecidas en la ley”, puntualizó la mandataria.

“La carta no es contra nadie en particular. Andrea Chávez es una senadora joven, que tiene intervenciones en tribuna espectaculares de defensa de nuestra proyecto”, mencionó.

La titular del Ejecutivo federal puntualizó que esta carta no va dirigida a un militante en particular, luego de las denuncias presentadas contra la senadora Andrea Chávez por supuestos actos anticipados de campaña en Chihuahua.

Claudia Sheinbaum cerró: “Y una recomendación para todos: habrá tiempo para todo. Y que en todo caso, como siempre lo mejor y lo que da más resultados es el casa por casa. Va en ese sentido y ya Morena tendrá que hacerla pública, porque estos comentarios ya salen más allá de la Presidencia de la República. (Decidí) no presentarlo en mañanera porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”.

TE PUEDE INTERESAR: Pese a pronósticos pesimistas, Sheinbaum asegura que hay mucha fortaleza de la economía

Por su parte, la legisladora de Morena respondió a través de sus redes sociales al respaldo que recibió de la presidenta en la conferencia matutina.

“Las generosas palabras que me obsequia nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum me emocionan e impulsan para seguir fortaleciendo la tarea de llegar a todos los corazones de nuestro pueblo desde la tribuna, los medios y los recorridos casa por casa. No tenemos derecho a fallar”, compartió en su cuenta de X (antes Twitter).