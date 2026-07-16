Dejan internado en Penal de Nuevo León a Servando ‘N’ sospechoso del feminicidio de Mónica Briseth

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    Dejan internado en Penal de Nuevo León a Servando ‘N’ sospechoso del feminicidio de Mónica Briseth
    La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se ejecutó orden de aprehensión y quedó internado en un penal estatal, Servando ‘N’ señalado por el feminicidio de su amiga, Mónica Briseth ‘N’. FISCALÍA NUEVO LEÓN | VANGUARDIA
    Dejan internado en Penal de Nuevo León a Servando ‘N’ sospechoso del feminicidio de Mónica Briseth
    La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se ejecutó orden de aprehensión y quedó internado en un penal estatal, Servando ‘N’ señalado por el feminicidio de su amiga, Mónica Briseth ‘N’. FISCALÍA NUEVO LEÓN

La mujer tenía reporte de desaparición y fue encontrada sin vida en la casa de su presunto agresor

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se ejecutó orden de aprehensión y quedó internado en un penal estatal, Servando ‘N’ señalado por el feminicidio de su amiga, Mónica Briseth ‘N’, reportada como desaparecida y quien fue encontrada sin vida en la propia casa del presunto agresor.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del sujeto, de 32 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/adolescente-de-14-anos-es-sentenciado-a-tres-anos-de-internamiento-por-feminicidio-de-britany-nahomi-en-nuevo-leon-EA22227157

El hombre está acusado del delito de feminicidio en contra de la joven con quien sostenía una relación de amistad desde la secundaria y por quien presuntamente mantenía una obsesión.

Actos de investigación desplegados por la Fiscalía Especializada en Feminicidios con apoyo de detectives de la AEI y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) documentaron la presunta participación del hombre en los hechos ocurridos el 12 de julio en su propio domicilio ubicado en la colonia Arbolada Loma de la Paz, en Apodaca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nl-hallan-sin-vida-en-casa-de-apodaca-a-mujer-que-tenia-reporte-de-desaparicion-KC22138750

Se presume que el ahora detenido ejerció violencia de género contra la víctima con la que tenía una relación de confianza y pudo inmovilizarla, así como despojarla de su ropa.

También le causó lesiones en diversas regiones de su cuerpo y la violencia escaló hasta obstruir sus vías respiratorias lo que le provocó la muerte por asfixia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-nuevo-leon-revela-que-monica-briseth-murio-de-asfixia-por-sofocacion-LG22179075

Mónica Briseth tenía 32 años y conoció a su presunto agresor en la secundaria.

Según declaraciones de familiares, la mujer ya la había dicho a Servando ‘N’ que no le interesaba nada más que una relación de amistad con él.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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