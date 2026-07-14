Fiscalía de Nuevo León revela que Mónica Briseth murió de asfixia por sofocación

MONTERREY, NL.- Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informaron que Mónica Briseth, de 32 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda de Apodaca murió de asfixia por sofocación.

La joven contaba con reporte de desaparición del 11 de julio luego de que no regresó a su domicilio. Su familia dio con su ubicación a través del sistema de geolocalización de su celular.