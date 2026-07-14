Fiscalía de Nuevo León revela que Mónica Briseth murió de asfixia por sofocación
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El cuerpo de la mujer fue encontrado el domingo en una vivienda en Apodaca, luego de que tenía reporte de desaparición del 11 de julio
MONTERREY, NL.- Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informaron que Mónica Briseth, de 32 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda de Apodaca murió de asfixia por sofocación.
La joven contaba con reporte de desaparición del 11 de julio luego de que no regresó a su domicilio. Su familia dio con su ubicación a través del sistema de geolocalización de su celular.
Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ingresaron al domicilio, propiedad de Servando “N”, un amigo de la joven, quien presuntamente estaba obsesionado con ella desde que se conocieron en la secundaria.
La chica, de 32 años, murió de asfixia por sofocación, por obstrucción de la boca y nariz; sin embargo, no se especificó si esto ocurrió con algún objeto o con las manos.
Hasta el momento, Servando ‘N’ se encuentra detenido como principal sospechoso del caso.
Cámaras de seguridad de un vecino del sector revelaron que la joven llegó al lugar por su propia voluntad, ya que se le ve descender de una camioneta; sin embargo, en algún momento ocurrió la agresión en su contra.