$!NL: Hallan sin vida en casa de Apodaca a mujer que tenía reporte de desaparición

Apodaca, Nuevo León.- Autoridades de Nuevo León localizaron en una vivienda de Apodaca el cuerpo sin vida de una mujer, el cual presuntamente corresponde a Mónica Briseth, de 32 años, quien tenía reporte de desaparición desde el pasado 11 de julio. Los hechos se registraron cerca de la medianoche del domingo en un domicilio de la calle Dalias en la colonia Arbolada Loma La Paz en el mencionado ayuntamiento. La víctima fue vista por última vez en la colonia Reforma 2 en el mismo municipio de Apodaca.

Aparentemente, fue a través del sistema de geolocalización de su aparato celular como se dio con su ubicación en el domicilio que pertenece a su pareja sentimental que es señalado como el principal sospechoso. El cuerpo se encontraba en una de las habitaciones y presentaba diversas heridas visibles. La identidad del sospechoso no fue dada a conocer; sin embargo, se trata de un hombre de entre 30 y 35 años con quien la mujer tendría una relación sentimental. El cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para determinar las causas de su muerte a través de la autopsia de ley.

CASO PAMELA Hace apenas unos días, se dio a conocer el caso de otra mujer de nombre Pamela “N” quien fue localizada tirada en la vía pública con quemaduras en gran parte de su cuerpo y murió mientras era atendida en el Hospital General de Juárez. Trascendió que la joven, de 25 años, conoció en una red social a un hombre quien la invitó a una fiesta en una quinta y ya en ese lugar la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Posteriormente, fue dejada tirada en la vía pública donde fue encontrada y trasladada para su atención médica donde murió a causa de las graves lesiones que presentaba.