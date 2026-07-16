Adolescente de 14 años es sentenciado a tres años de internamiento por feminicidio de Britany Nahomi en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un menor de tan solo 14 años fue sentenciado a tres años en un Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores por matar y enterrar a su novia de 15 años, en Nuevo León, Britany Nahomi ‘N’. Los hechos del feminicidio se registraron entre el 27 y 28 de enero del presente año en la colonia Barrio la Industria en el municipio de Monterrey.

La joven, de identidad protegida con las siglas B. N, acudió al domicilio del agresor, identificado como José ‘N’, y al encontrarse en el interior de la vivienda, éste en un determinado momento le disparó con un arma de fuego corta tras ejercer violencia de género en su contra. Las lesiones que le provocó le ocasionaron la muerte. Posteriormente colocó el cuerpo de la adolescente en una carretilla con el fin de transportarlo a un predio en la misma colonia.

Ya en dicho lugar cavó un pozo para ocultar el cadáver y evitar su localización. Por los hechos, un juez de control lo sentenció por los delitos de feminicidio y vinculados con la desaparición de personas.

TRES AÑOS Y REPARACIÓN DEL DAÑO Además, de la sentencia de tres años le impuso el pago por reparación de daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios. La condena impuesta al adolescente por tres años de internamiento es aplicable solo en casos extremos y es la máxima correspondiente al grupo etario 2, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La relación de confianza entre la víctima y el agresor, así como las lesiones infamantes provocadas, son razones de género que encuadran como un feminicidio.