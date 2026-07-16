Adolescente de 14 años es sentenciado a tres años de internamiento por feminicidio de Britany Nahomi en Nuevo León

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    Adolescente de 14 años es sentenciado a tres años de internamiento por feminicidio de Britany Nahomi en Nuevo León
    Un menor de tan solo 14 años fue sentenciado a tres años en un Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores por el feminicidio de su novia de 15 años, Britany Nahomi ‘N’, en Nuevo León. VANGUARDIA

El feminicidio y desaparición de la menor de 15 años en Monterrey ocurrieron entre el 27 y 28 de enero; la joven recibió un disparó con un arma de fuego

MONTERREY, NL.- Un menor de tan solo 14 años fue sentenciado a tres años en un Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores por matar y enterrar a su novia de 15 años, en Nuevo León, Britany Nahomi ‘N’.

Los hechos del feminicidio se registraron entre el 27 y 28 de enero del presente año en la colonia Barrio la Industria en el municipio de Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-adolescente-de-14-anos-por-feminicidio-de-su-novia-de-15-en-nuevo-leon-JL19301796

La joven, de identidad protegida con las siglas B. N, acudió al domicilio del agresor, identificado como José ‘N’, y al encontrarse en el interior de la vivienda, éste en un determinado momento le disparó con un arma de fuego corta tras ejercer violencia de género en su contra.

Las lesiones que le provocó le ocasionaron la muerte. Posteriormente colocó el cuerpo de la adolescente en una carretilla con el fin de transportarlo a un predio en la misma colonia.

Ya en dicho lugar cavó un pozo para ocultar el cadáver y evitar su localización.

Por los hechos, un juez de control lo sentenció por los delitos de feminicidio y vinculados con la desaparición de personas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/impulsan-ley-leyla-contra-menores-que-cometan-feminicidio-PO20596933

TRES AÑOS Y REPARACIÓN DEL DAÑO

Además, de la sentencia de tres años le impuso el pago por reparación de daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

La condena impuesta al adolescente por tres años de internamiento es aplicable solo en casos extremos y es la máxima correspondiente al grupo etario 2, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

La relación de confianza entre la víctima y el agresor, así como las lesiones infamantes provocadas, son razones de género que encuadran como un feminicidio.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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