Denuncia Gil Zuarth mano de 4T en elección judicial

Aspirante a Ministro, el ex senador panista Roberto Gil Zuarth denunció que Morena, en connivencia con el INE, está maniobrando para colocar a candidatos afines en demarcaciones controladas por el movimiento de la 4T para la elección de jueces agendada para junio próximo.

En un video, aseguró que los juzgados más importantes fueron enviados por el árbitro electoral a “zonas que controla Morena”, como en Iztapalapa, en una jugada orquestada por el ex Ministro Arturo Zaldívar.

“Todavía no empieza la elección de jueces y el régimen ya está metiendo la mano para cargar los dados en favor de los suyos”, introdujo el chiapaneco.

El INE, explicó, “decidió que los mexicanos no vamos a poder elegir de entre todos los candidatos a jueces, sino que ahora, según donde vivas, el INE te preseleccionó un grupo de jueces y juzgados para que sólo entre ellos puedas votar. Y dónde está la trampa: que los juzgados más importantes, donde se deciden temas penales y de interés económico, los mandaron a zonas que controla Morena, como Iztapalapa”.

Gil Zuarth ejemplificó con el caso del tribunal “que se encarga de que el Gobierno no chantajee a voces críticas como Ricardo Salinas Pliego o Ciro Gómez Leyva, con eso de que les van a quitar la concesión de televisión o radio si no se callan”.

Según dijo, lo asignaron a Iztapalapa, es decir, para que sólo puedan votar ciudadanos de esa Alcaldía en manos de Morena, de suerte que los ciudadanos que participen y que vivan en la Benito Juárez, la Miguel Hidalgo o en Tijuana no podrán elegir.

Y puso otro ejemplo: “El juzgado del sobrino de Dolores Padierna, ese que liberó a Lozoya y encarceló a opositores, tampoco vamos a poder castigarlo con nuestro voto, pues también sólo estará en las boletas de Alcaldías gobernadas por Morena”.

“¿Te acuerdas de los jueces que actuaban por consigna de Zaldívar? Pues resulta que Zaldívar y Morena van a decidir en qué municipios controlados por el régimen van a competir. Ellos los van a acomodar para que no batallen mucho y así va a ser en todo el País. Los jueces del régimen se van a ir a elección en zonas controladas por ellos. No me sorprendería que incluso manden a los jueces de los penales federales a zonas que controla el crimen organizado para que terminen de capturar al Estado”, advirtió.

Gil adelantó que no dejará de denunciar maniobras de esta naturaleza.

“Se supone que la elección era para que todos tuviéramos el mismo voto, pero ya les dio miedo que les podamos ganar en las urnas. No vamos a quitar el dedo del renglón”, aseguró.