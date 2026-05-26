Presentarán informe sobre funcionarios vinculados al crimen

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    Presentarán informe sobre funcionarios vinculados al crimen
    Además de operativos contra redes de extorsión y corrupción política, se hablará sobre investigaciones de EU a políticos mexicanos. CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se detallarán investigaciones, capturas y operativos que permitieron reducir homicidios en entidades como Guanajuato y NL

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gabinete de Seguridad presentará mañana un informe especial sobre funcionarios públicos detenidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

El reporte será difundido en la mañanera, en medio de operativos contra redes de extorsión y corrupción política, pero también de investigaciones abiertas por autoridades de Estados Unidos en contra de políticos mexicanos.

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La Mandataria adelantó que el reporte incluirá detalles sobre investigaciones, capturas y operativos que permitieron reducir homicidios en entidades como Guanajuato y Nuevo León.

“Mañana van a presentar el informe porque hemos logrado estos resultados, cómo los hemos logrado, qué es lo que se ha hecho, que sea más allá de los números que siempre se dan”, dijo.

“Cómo fue que disminuyeron los homicidios en Guanajuato, qué fue lo que se hizo, cómo fue que disminuyeron los homicidios en Nuevo León, cómo trabaja el Gabinete de Seguridad, cuántos funcionarios públicos se han detenido por un vínculo, con presunto vínculo con alguna organización delictiva, que lo puedan presentar de esa manera”.

En los últimos meses, el Gobierno federal impulsó el llamado Operativo Enjambre, enfocado en investigar y detener a funcionarios municipales y mandos policiacos presuntamente ligados al crimen organizado, principalmente en el Estado de México y Morelos.

Como parte de esas acciones fueron detenidos alcaldes, directores de seguridad pública y funcionarios municipales acusados de colaborar con grupos criminales, filtrar información o brindar protección a organizaciones delictivas.

Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió investigaciones derivadas de la solicitud de detención urgente con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 políticos mexicanos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa.

Entre los señalados se encuentran el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el Senador de Morena, Enrique Inzunza, quien también solicitó licencia a la Cámara alta.

La Presidenta adelantó que el informe de mañana explicará también el trabajo de coordinación entre corporaciones federales y autoridades estatales.

“Entonces viene mañana el Gabinete de Seguridad para darle esta información mucho más detallada de los cómos y qué se ha logrado en muchos territorios del País, que es un trabajo muy intenso el que ha hecho el Gabinete, de mucha coordinación con personas muy valientes que enfrentan todos los días mafias de delincuencia y que han ido dando resultados”, sostuvo.

“¿Qué falta todavía? Falta, pero cómo es que se logró pasar de 12 homicidios diarios a cuatro homicidios diarios en Guanajuato, a quién se detuvo, cómo se hizo esa investigación”.

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