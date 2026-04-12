Denuncia viuda de Aguirre extorsión de hijos

La viuda del exdirector de Grupo Radio Centro, Carlos Aguirre Gómez, acusó a los hijos de este de inventar una acusación de secuestro y homicidio, para obligarla a renunciar a la herencia que le dejó el empresario.

Rosa María Rubio Zepeda, quien estuvo casada 10 años con Aguirre hasta su muerte en septiembre de 2020, fue detenida el 1 de abril en Miami por autoridades migratorias, y enfrenta en México cargos penales que, según explicaron sus abogados, fueron manufacturados por los hijos del primer matrimonio del empresario.

‘Carlos Aguirre tomó decisiones en vida sobre su matrimonio, su entorno y la distribución de sus bienes. Esas decisiones no fueron aceptadas por sus hijos entonces, y hoy se intentan revertir por la vía penal’, afirmaron los representantes de Rubio.

‘Convertir una disputa por herencia en una acusación de secuestro no es un acto de justicia: es una estrategia con la misma forma en la que opera el crimen organizado. Una estrategia que busca trasladar un conflicto familiar al terreno penal’.

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Destacaron que Juan Carlos Aguirre Corcuera denunció a Rubio ocho días después de la muerte de Carlos Aguirre, sin que previamente hubiera alegado algún acto de privación de libertad contra su padre.