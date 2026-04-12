Denuncia viuda de Aguirre extorsión de hijos

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México
/ 12 abril 2026
    Denuncia viuda de Aguirre extorsión de hijos
    Aguirre Gómez fue hijo de Francisco Aguirre Jiménez, quien fundó Radio Centro en 1946, y fungió como director de la empresa hasta 2013. Reforma

El 13 de septiembre del 2020 falleció Carlos Aguirre Gómez. Sin embargo, su muerte ha desembocado en investigaciones y polémicas con respecto al resto de su familia

La viuda del exdirector de Grupo Radio Centro, Carlos Aguirre Gómez, acusó a los hijos de este de inventar una acusación de secuestro y homicidio, para obligarla a renunciar a la herencia que le dejó el empresario.

Rosa María Rubio Zepeda, quien estuvo casada 10 años con Aguirre hasta su muerte en septiembre de 2020, fue detenida el 1 de abril en Miami por autoridades migratorias, y enfrenta en México cargos penales que, según explicaron sus abogados, fueron manufacturados por los hijos del primer matrimonio del empresario.

Carlos Aguirre tomó decisiones en vida sobre su matrimonio, su entorno y la distribución de sus bienes. Esas decisiones no fueron aceptadas por sus hijos entonces, y hoy se intentan revertir por la vía penal’, afirmaron los representantes de Rubio.

Convertir una disputa por herencia en una acusación de secuestro no es un acto de justicia: es una estrategia con la misma forma en la que opera el crimen organizado. Una estrategia que busca trasladar un conflicto familiar al terreno penal’.

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Destacaron que Juan Carlos Aguirre Corcuera denunció a Rubio ocho días después de la muerte de Carlos Aguirre, sin que previamente hubiera alegado algún acto de privación de libertad contra su padre.

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