Denuncian agresiones a periodista Teresa Montaño y The Observer Mx

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    Denuncian agresiones a periodista Teresa Montaño y The Observer Mx
    La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica pidió a autoridades indagar bajo protocolo de delitos contra libertad de expresión y perspectiva de género. CORTESÍA

Acusaron ataques cibernéticos, accesos no reconocidos a cuentas personas y comunicaciones ligadas a investigaciones periodísticas

La organización defensora de la libertad de expresión ARTICLE 19 México y Centroamérica expresó su preocupación por una serie de presuntas agresiones digitales denunciadas por la periodista independiente Teresa Montaño y el medio digital The Observer Mx, relacionadas con ataques cibernéticos, accesos no reconocidos a cuentas personales y comunicaciones vinculadas con sus investigaciones periodísticas.

De acuerdo con un comunicado difundido por ARTICLE 19, las agresiones se habrían intensificado desde 2024 y continúan hasta la fecha. Entre los incidentes reportados se encuentran ataques dirigidos al sitio web de The Observer Mx, la pérdida de acceso de la periodista a su cuenta en X, accesos sospechosos a su correo electrónico y mensajes relacionados con investigaciones sobre presuntos contratos fraudulentos en el Estado de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncia-article-19-tendencia-de-represion-contra-la-prensa-BG20513570

Según la información compartida por Montaño a la organización, el sitio de The Observer Mx habría sufrido al menos cinco intentos de afectación desde 2024. ARTICLE 19 indicó que el ataque más severo ocurrió a finales del año pasado, cuando el portal permaneció fuera de línea temporalmente. El incidente más reciente habría sido detectado el pasado 28 de abril.

Asimismo, la periodista denunció que en junio de 2025 perdió acceso a su cuenta en X luego de que, presuntamente, fuera modificada su contraseña. También señaló que el 29 de abril detectó un dispositivo desconocido vinculado a su correo electrónico bajo el nombre “GEM”, sin que hasta ahora conozca cómo obtuvo acceso.

La organización agregó que Montaño identificó archivos sospechosos en su computadora, algunos con extensiones distintas a PDF, situación que —indicó— requeriría una revisión técnica especializada para descartar posibles vulneraciones mediante malware u otros mecanismos de intervención.

ARTICLE 19 recordó que Teresa Montaño ha desarrollado investigaciones sobre política, corrupción y transparencia en el Estado de México y a nivel nacional, y señaló que previamente ha denunciado amenazas, agresiones y violencia de género relacionadas con su labor periodística. Entre los antecedentes mencionados, destacó una presunta amenaza telefónica ocurrida en octubre de 2023 tras publicaciones sobre designaciones de funcionarios en el Estado de México.

En su posicionamiento, la organización citó el informe 2025 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en el que se advierte que las agresiones contra periodistas afectan tanto el derecho a la libertad de expresión como el acceso de la sociedad a la información pública.

Finalmente, ARTICLE 19 solicitó a la plataforma X colaborar para que la periodista pueda recuperar sus cuentas, y pidió a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigar los hechos denunciados bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión y con perspectiva de género.

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