Denuncian propietarios de tiendas de abarrotes, que el crimen organizado instala en sus locales maquinas tragamonedas en contra de su voluntad

EL UNIVERSAL tuvo acceso a testimonios de comerciantes de abarrotes —cuya identidad se protege por motivos de seguridad.

En municipios del sur de Zacatecas , propietarios de tiendas de abarrotes están expuestos a que en cualquier momento personas instalen en sus locales máquinas tragamonedas que manejan grupos criminales, en una nueva modalidad de extorsión.

En un caso, personas llegaron a su tienda a llevarle una “maquinita”. El hombre dice que pensó que se trataba de algún proveedor que quería que contratara ese tipo de máquinas, pero fue cuando le dijeron que se la iban a dejar y después ellos pasarían por el dinero que se debía juntar, que se dio cuenta que no le estaban preguntando.

Señala que en ese momento entendió que se trataba de integrantes del crimen organizado y no hizo más preguntas.

Dejó que pasara el tiempo, pero desde entonces dejó de sentirse tranquilo.

Señala que los “los hombres malos” podían ir a recoger el dinero en cualquier momento, incluso, cuando ya había cerrado la tienda, por lo que debía ir a abrirles.

Ante la presión y por las recomendaciones de su familia, decidió mejor cerrar su negocio.

En esa misma región, otro comerciante consideró buena idea ir a Guadalajara a comprar unas tragamonedas para ponerlas en su negocio.

“Creo que nadie o mucha gente, no sabemos que eso es un delito federal”, reconoce.

Un día, hombres de un grupo delictivo le dijeron que le iban a confiscar las máquinas, pero no puso resistencia.

Refiere que la novedad no es la existencia de las maquinitas, porque desde hace décadas están en las tienditas, la novedad es que el crimen las use para su beneficio y para extorsionar a los pequeños comerciantes.

”La verdad, no sabíamos que tener y operar maquinitas era un delito, porque muchos llegamos a ir a jugar a las maquinitas; eso era y es como una diversión, pero creo que los tiempos han cambiado”, lamenta el comerciante.

Considera que los gobiernos deberían hacer mayor difusión para alertar a los comerciantes y a los padres de familia para que cuiden a sus hijos y evitar que sean enganchados por el crimen.

La Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe el funcionamiento, instalación y uso de cualquier tipo de máquina tragamonedas en establecimientos públicos o privados.

Así, los comerciantes que son obligados por grupos criminales a tener en sus locales estas máquinas, quedan en una postura de violar la ley o sufrir represalias.

Un foco rojoA ocho meses de que el municipio de Tabasco, Zacatecas, fuera identificado como un foco rojo para las autoridades de seguridad de esa entidad, por la presencia e incursión de grupos criminales relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), recientemente fuerzas federales han intensificado sus operaciones en esa región para combatir actividades ilícitas, entre las que destacan las redes de máquinas tragamonedas, utilizadas por el crimen para el reclutamiento de menores y obtención de recursos.

Con los recientes aseguramientos registrados en Tabasco y Jalpa, Zacatecas se suma a las entidades donde las fuerzas federales han reforzado los operativos contra este tipo de dispositivos, cuya instalación y operación vinculan con la delincuencia organizada.

Testimonios refieren que no sólo en la región sur hay operación de tragamonedas, sino en otras zonas de Zacatecas, donde el crimen no sólo impone estos dispositivos, sino también mercancías.

El reforzamiento de los operativos en el sur de Zacatecas también ha provocado una reacción cada vez más agresiva de los grupos criminales, ya que en los últimos meses han recurrido al uso de explosivos artesanales para intentar atacar a las corporaciones municipales y federales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal estatal Cristian Camacho Osnaya reveló que por trabajos de inteligencia se detectó y desarticuló un presunto ataque con explosivos que estaba dirigido a elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y militares que participarían en operativos contra máquinas tragamonedas.

Derivados de esta información, el 16 de mayo se desplegó un operativo que obligó al cierre de la carretera federal 54 durante varias horas, donde fueron localizados 10 paquetes con explosivos colocados a lo largo de un tramo carretero.

Los artefactos fueron desactivados y posteriormente destruidos con explosiones controladas.

El pasado 23 de mayo, la FGR informó que, derivado de una denuncia anónima, la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) ejecutó una orden en un inmueble ubicado en la zona centro de Tabasco, donde fueron aseguradas siete máquinas tragamonedas, sin detenidos.

Según información de la FGR, en abril pasado se realizó otro cateo en el municipio de Jalpa, donde aseguraron 13 máquinas.

El año pasado se incautaron otras 39 en el municipio de Pánuco. Los recientes operativos, tanto de fuerzas estatales como federales, han generado nuevas reacciones del crimen en toda la región sur de la entidad, no sólo en el municipio de Tabasco, sino también en Trinidad García de la Cadena, entre otros.

Dato

* 39 maquinitas fueron incautadas durante el año pasado en el municipio de Pánuco.