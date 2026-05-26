Se convierten en un problema las máquinas tragamonedas y en una fuente de ingresos para el crimen organizado

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    Se convierten en un problema las máquinas tragamonedas y en una fuente de ingresos para el crimen organizado
    Señalan que los criminales llegan a una tienda a instalar las máquinas —sin importar el consentimiento de los comerciantes— y la gente llega sola a poner su dinero EL UNIVERSAL

427% aumentaron las incautaciones de máquinas tragamonedas de 2024 a 2025, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina

Las máquinas tragamonedas se han convertido en una importante fuente de ingresos para grupos criminales.

De acuerdo con estimaciones de comerciantes, una máquina puede recaudar hasta 3 mil pesos al día.

https://vanguardia.com.mx/noticias/huachicol-en-la-marina-red-de-trafico-de-combustible-aun-existe-y-desafia-la-limpia-de-fondo-roberto-rock-JI20282784

Señalan que los criminales llegan a una tienda a instalar las máquinas —sin importar el consentimiento de los comerciantes— y la gente llega sola a poner su dinero.

Es un negocio que se ha extendido en gran parte del país, al igual que los operativos de autoridades estatales y federales para retirarlas y destruirlas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina (Semar), el decomiso de estas máquinas ha ido en aumento.

En 2024 se documentaron 309 incautaciones y en 2025 fueron mil 629, un incremento de 427%.

Según estadísticas de la propia dependencia, siete estados de la República concentran los aseguramientos: Sinaloa, con mil 268; Michoacán, 278; Nayarit, 258; Sonora, 187; Veracruz, 101, y Baja California Sur, con 48.

Pero no son los únicos, también se cuentan decomisos de autoridades estatales y federales en Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Colima, Chihuahua, Baja California y Durango.

Este no es un problema nuevo, pero se ha visto un incremento en los últimos años.

Autoridades estatales y federales han señalado que estos dispositivos se imponen a comerciantes mediante amenazas y extorsión, convirtiendo negocios cotidianos en puntos de riesgo para las comunidades.

Por otra parte, buscan enganchar a niños y jóvenes en la adicción al juego.

En febrero pasado se hizo viral un video en el que elementos de la Guardia Nacional golpearon a un hombre en un local de máquinas tragamonedas de Aguascalientes y se llevaron 400 mil pesos.

Centros de crimen

En Michoacán, entre 2020 y 2021 los sitios de máquinas tragamonedas fueron puntos de ataques armados.

En febrero de 2020, en Uruapan, sicarios mataron a nueve personas en un local de “maquinitas”; entre las víctimas había cuatro menores de edad.

En mayo de 2021, en el mismo municipio, dos personas fueron asesinadas en otro establecimiento.

Dato

* 427% aumentaron las incautaciones de máquinas tragamonedas de 2024 a 2025, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina.

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