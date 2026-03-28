Derrame de hidrocarburo que afectó a Veracruz y Tamaulipas llegaría a Texas

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México
/ 28 marzo 2026
    Derrame de hidrocarburo que afectó a Veracruz y Tamaulipas llegaría a Texas
    Especialistas advierten que el comportamiento del derrame depende de corrientes, vientos y procesos de evaporación. REFORMA

En unas cuatro semanas podría reportarse la presencia de chapopote en las costas de Matamoros, así como en Brownsville y la Isla del Padre, en Texas

Derrame de hidrocarburo que afecta las costas de Tabasco y Veracruz ya llegó al sur de Tamaulipas y amenaza con extenderse hacia Texas.

El derrame de hidrocarburo que afecta las costas de Tabasco y Veracruz ya llegó al sur de Tamaulipas y amenaza con extenderse hacia el norte del estado, Texas e incluso Florida, de acuerdo con especialistas, en lo que puede convertirse en uno de los peores desastres ambientales del País.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aprieta-eu-a-mexico-por-confiscacion-de-terminal-maritima-en-quintana-roo-JO19719473

En unas cuatro semanas podría reportarse la presencia de chapopote en las costas de Matamoros, así como en Brownsville y la Isla del Padre, en Texas.

“En las playas de Madero ya apareció este material que, con el sol, se convierte en chapopote y llega a la orilla”, señaló ayer el Alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila.

Especialistas advierten que el comportamiento del derrame depende de corrientes, vientos y procesos de evaporación, pero alertan sobre un escenario de mayor alcance: si el crudo entra en la llamada “loop current” -una poderosa corriente que cruza el Golfo-, podría ser arrastrado a Texas, y luego hacia Florida y el Atlántico.

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