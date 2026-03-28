Derrame de hidrocarburo que afectó a Veracruz y Tamaulipas llegaría a Texas

El derrame de hidrocarburo que afecta las costas de Tabasco y Veracruz ya llegó al sur de Tamaulipas y amenaza con extenderse hacia el norte del estado, Texas e incluso Florida, de acuerdo con especialistas, en lo que puede convertirse en uno de los peores desastres ambientales del País.

Derrame de hidrocarburo que afecta las costas de Tabasco y Veracruz ya llegó al sur de Tamaulipas y amenaza con extenderse hacia Texas .

En unas cuatro semanas podría reportarse la presencia de chapopote en las costas de Matamoros, así como en Brownsville y la Isla del Padre, en Texas.

“En las playas de Madero ya apareció este material que, con el sol, se convierte en chapopote y llega a la orilla”, señaló ayer el Alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila.

Especialistas advierten que el comportamiento del derrame depende de corrientes, vientos y procesos de evaporación, pero alertan sobre un escenario de mayor alcance: si el crudo entra en la llamada “loop current” -una poderosa corriente que cruza el Golfo-, podría ser arrastrado a Texas, y luego hacia Florida y el Atlántico.