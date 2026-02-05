Derrocha en festejo delegada del Bienestar en Puebla

La fiesta de la burócrata dedicada a gestionar apoyos a personas en situación vulnerable se realizó en el Panóptico, el bar del exclusivo hotel boutique Quinta Esencia, reconocido por sus lujosas instalaciones y una terraza con vista privilegiada a la catedral poblana.

TE PUEDE INTERESAR: Suma alcalde de Tequila acusaciones por extorsión, violencia política y apropiación del MUNAT

La funcionaria, autodefinida como “La Güera de Morena”, fue captada en una celebración realizada el mes pasado, donde los invitados fueron convidados a vestirse bajo una temática inspirada en la novela de F. Scott Fitzgerald, que refiere el materialismo de “los locos años 20” y habla de fiestas a las que solía acudir la élite de la época.

Con una temática inspirada en “El Gran Gatsby”, la delegada de Bienestar en la región 14 de Puebla, Natalia Suárez del Real Gómez, celebró sus 34 años con una fiesta que buscó exhibir opulencia y derroche.

Suárez del Real Gómez lució la estética Flapper de los años 20: un vestido negro de brillos, flecos y plumas, con guantes largos y diademas de pedrería y pluma.

En los videos difundidos, se capta a la delegada bailando sobre una silla mientras vierte champán en una torre de copas, una imagen que dista del discurso del movimiento de la 4T en el que milita.

Tras la difusión de las imágenes, Suárez del Real, quien coordina los programas sociales en la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la entidad, reconoció públicamente que el festejo no fue congruente con los principios que pregona el partido oficialista.

“Quiero comenzar reconociendo que la forma en que se mostró dicha celebración no fue congruente con los principios de austeridad, mesura y responsabilidad que rigen al movimiento de la Cuarta Transformación y que la ciudadanía espera de quienes desempeñamos una función pública”, expuso.

En su mensaje, la funcionaria justificó que cada asistente cubrió sus propios gastos.

“La celebración de mi cumpleaños fue un acto estrictamente privado, organizado por familiares y personas cercanas como una muestra de afecto, en el que cada asistente cubrió sus propios gastos y que en ningún momento tuvo la intención de ofender, generar molestia o contravenir los principios que guían mi labor.

“Sin embargo, reconozco que la percepción pública es válida y merece todo mi respeto y atención. Este momento representa para mí una oportunidad de reflexión y aprendizaje para conducirme con mayor cuidado y congruencia”, agregó.

Antes de su encargo actual, formó parte del equipo cercano de Ignacio Mier y se le relaciona con Fernando Manzanilla Prieto, ex diputado y ex Secretario General de Gobierno de Puebla (también morenista).

Este escándalo no es un caso aislado, sino que se suma a una lista de delegados de Bienestar en Puebla envueltos en controversias.

Entre los perfiles cuestionados destacan: Anallely López Hernández (Libres), quien renunció tras ser exhibida ostentando lujos como camionetas de un millón de pesos y joyería de alta gama, y vinculada con un líder criminal; Paulino Barco (Ciudad Serdán), inhabilitado por el destino incierto de 78 millones de pesos; Yajaira Leal (Cuautempan), señalada por nepotismo; y Josué Cruz (Acatlán), acusado de desviar fondos de migrantes para fiestas patronales.