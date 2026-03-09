Derrumbe de edificio en CDMX: Confirman un trabajador muerto; sigue búsqueda de otros dos

Ante medios de comunicación, Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, confirmó una persona fallecida en el colapso de un edificio en la Calzada de Tlalpan y Lorenzo Boturini, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.

“De los tres que quedaban ahí dentro, uno de ellos ya fue ubicado. Lamentablemente, está fallecido. Y vamos a empezar a hacer todo lo correspondiente en términos administrativos para sacar el cuerpo de ahí”.

TE PUEDE INTERESAR: Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada

Hasta el momento, además de la víctima mortal, las autoridades lograron rescatar a una persona de 42 años de edad con múltiples lesiones, que fue trasladada al Hospital Rubén Leñero. Dentro de las últimas actualizaciones, se informó que el trabajador se mantiene estable.