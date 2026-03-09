Derrumbe de edificio en CDMX: Confirman un trabajador muerto; sigue búsqueda de otros dos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Autoridades lograron rescatar a un trabajador, que fue trasladado para su atención médica
Ante medios de comunicación, Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, confirmó una persona fallecida en el colapso de un edificio en la Calzada de Tlalpan y Lorenzo Boturini, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.
“De los tres que quedaban ahí dentro, uno de ellos ya fue ubicado. Lamentablemente, está fallecido. Y vamos a empezar a hacer todo lo correspondiente en términos administrativos para sacar el cuerpo de ahí”.
TE PUEDE INTERESAR: Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada
Hasta el momento, además de la víctima mortal, las autoridades lograron rescatar a una persona de 42 años de edad con múltiples lesiones, que fue trasladada al Hospital Rubén Leñero. Dentro de las últimas actualizaciones, se informó que el trabajador se mantiene estable.
Mientras tanto, binomios caninos ayudan en la búsqueda de otras dos personas que tienen altas posibilidades de salir sin vida, de acuerdo con la declaración de Urzúa Venegas.
METRO OPERA CON NORMALIDAD EN LA ZONA
Pese al fatal accidente, la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) del Metro capitalino opera con normalidad en la estación San Antonio Abad, cerca de donde fue el derrumbe.
A través de una tarjeta informativa, se notificó que no hay afectaciones en el servicio: “El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que el servicio de la Línea 2 es continuo y se ofrece sin contratiempos en las 24 estaciones que la integran, de Tasqueña a Cuatro Caminos”.
TE PUEDE INTERESAR: Entregan título póstumo a familiares de Berenice Giles Rivera, fotógrafa en el AXE Ceremonia
No obstante, el tráfico vehicular sí se vio afectado.