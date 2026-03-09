Entregan título póstumo a familiares de Berenice Giles Rivera, fotógrafa en el AXE Ceremonia

México
/ 9 marzo 2026
    Entregan título póstumo a familiares de Berenice Giles Rivera, fotógrafa en el AXE Ceremonia
    UNAM entrega título póstumo a familiares de Berenice Giles Vanguardia

El 5 de abril del 2025, la caída de una estructura en el AXE Ceremonia causó la muerte de los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández

El 9 de marzo se reportó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó el título póstumo a los familiares de la fotógrafa, Berenice Giles Rivera, por la licenciatura de Comunicación y Periodismo.

La fotógrafa Berenice Giles Rivera fue una de los dos fotógrafos que fallecieron en un incidente durante el Festival Axe Ceremonia.

Como institución, hoy reconocemos ese esfuerzo y el proceso formativo que desarrolló en esta casa de estudios, el título profesional que hoy se entrega, de manera póstuma, no es solamente un documento académico, es el símbolo de una trayectoria construida con trabajo y perseverancia, es el reconocimiento institucional a una identidad profesional que Citlali Berenice ya comenzaba a ejercer con responsabilidad’ comentó la directora Araceli Romo Carrera, del campus FES Aragón.

En la entrega del título, se reconocieron los desempeños académicos y su responsabilidad periodística.

Elegir el periodismo como profesión implica elegir una responsabilidad significativa frente a la sociedad, significa estar presente en los espacios donde se construye la información pública, observar con atención, analizar con rigor y comunicar con ética. En ese sentido, Berenice demostró una vocación genuina por la comunicación, entendida como un compromiso por la sociedad y por el derecho de las personas a estar informadas’, agregó la Directora Araceli Romo Carrera.

TE PUEDE INTERESAR: Caso Axe Ceremonia: defensa denuncia amparos ‘anticipados’ de Ocesa y Lobo y pide claridad

Hasta el momento, no hay detenidos por la muerte de Berenice Giles y Miguel Rojas, quien también falleció en el incidente del AXE Ceremonia, el 5 de abril, 2025. Se informó que la audiencia fue nuevamente retrasada para ampliar las indagatorias.

INCERTIDUMBRE EN LOS PERIODISTAS DE ESPECTÁCULOS

Durante la ceremonia estuvo presente la madre de Berenice, Blanca Lilia Rivera Orozco, quien expresó que periodistas de espectáculos se han acercado a ella para compartirle que promotores y organizadores de festivales han estado incurriendo en prácticas indebidas para desvincularse legalmente de posibles accidentes durante los eventos.

Distintos periodistas nos han compartido que después de lo ocurrido en el festival donde perdió la vida mi hija, ellos han pasado por situaciones que considero denigrantes, humillantes y vergonzosas, como le hecho de que para poder ingresar a cubrir un evento o espectáculo les exigen firmar una carta responsiva en la que se establece que el periodista ingresa al evento bajo su propio riesgo y que las empresas organizadoras no se hacen responsables de su integridad física, es muy triste escucharlo’ expresó la madre de Berenice.

TE PUEDE INTERESAR: Exhiben en redes sociales estructura inestable en accidente de AXE Ceremonia

Se destacó que Blanca Lilia Rivera Orozco propuso una iniciativa para que los planes de estudios de la Facultad de Estudios Superiores Aragón incluyan asignaturas que instruyan a los futuros periodistas a conocer sus derechos, obligaciones y a saber cómo protegerse en situaciones legales.

También de ser posible, destinar una unidad, espacio u oficina en el mismo campus donde los estudiantes de derecho podrían elegir destinar sus horas de servicio social o pasantía para informar, capacitar, orientar y asesorar en materia legal al gremio de comunicación y periodismo, por medio de sesiones virtuales o presenciales’.

