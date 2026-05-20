Desaparece Blanca Adriana tras acudir a clínica estética en Puebla; localizan auto vinculado al caso
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Blanca Adriana Vázquez desapareció tras acudir a una clínica en Puebla; cámaras captaron a personas trasladando a alguien inconsciente
La desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, es investigada por autoridades de Puebla luego de que acudiera a una valoración médica en la clínica Detox, ubicada en la calzada Zavaleta 2511, en la colonia Santa Cruz Buenavista, y desde entonces se desconoce su paradero.
La mujer fue vista por última vez el 18 de mayo de 2026, fecha en la que acudió al establecimiento acompañada de su esposo para someterse presuntamente a un procedimiento estético relacionado con una liposucción. La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/000670/2026 y activó el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata.
CÁMARAS CAPTARON PRESUNTO TRASLADO DE BLANCA ADRIANA EN ESTADO INCONSCIENTE
Las investigaciones avanzaron luego de que familiares y autoridades revisaran cámaras de vigilancia de la zona. En las imágenes se observa a tres personas, aparentemente relacionadas con la clínica, subiendo a una persona aparentemente inconsciente a un vehículo Mini Cooper rojo con placas XVD-894-B.
De acuerdo con los videos obtenidos desde distintos ángulos, una mujer con uniforme médico y cofia, un hombre identificado extraoficialmente como su hijo y otra mujer presuntamente vinculada como recepcionista participan en las maniobras para introducir el cuerpo al automóvil.
Según los reportes, la mujer señalada sería Diana Palafox, quien presuntamente operaba la clínica Detox.
En las grabaciones también se aprecia cómo una tercera persona ingresa parcialmente a la cajuela del vehículo para acomodar lo que había sido colocado en la parte trasera del automóvil antes de retirarse del lugar.
ESPOSO SALIÓ A COMPRAR INSUMOS Y AL REGRESAR ENCONTRÓ EL LUGAR VACÍO
De acuerdo con el testimonio difundido por familiares, Blanca Adriana llegó al establecimiento acompañada de su esposo. Una mujer que se presentó como cirujana y otras dos personas identificadas como auxiliares recibieron a la pareja y posteriormente entregaron al hombre las pertenencias de la paciente.
Mientras presuntamente se realizaba el procedimiento, el personal le pidió salir a comprar una faja, vendas y medicamentos, además de proporcionarle un número telefónico para comunicarse cuando regresara.
Sin embargo, aproximadamente una hora después, el esposo volvió y encontró el inmueble completamente cerrado y sin respuesta por parte del personal.
Tras la situación, solicitó apoyo de la Policía Municipal. Los agentes acudieron al sitio y, tras entrevistarse con propietarios del inmueble, ingresaron para realizar una inspección preliminar. Dentro del lugar no encontraron personas.
Posteriormente, familiares acudieron ante la Fiscalía estatal para denunciar formalmente la desaparición. Agentes ministeriales solicitaron órdenes de cateo para revisar nuevamente el inmueble, aunque tampoco localizaron a Blanca Adriana.
INVESTIGAN OPERACIÓN DE LA CLÍNICA Y DOCUMENTOS PROFESIONALES
Durante las diligencias, autoridades y familiares revisaron registros y cédulas profesionales relacionadas con la clínica y las personas que presuntamente operaban el establecimiento.
Según las investigaciones preliminares, no existiría documentación oficial que acreditara el funcionamiento formal del negocio ni registros profesionales relacionados con Diana Palafox como médica general o especialista certificada.
El propietario del inmueble, quien presuntamente únicamente rentaba el espacio, acudió también a colaborar con las autoridades ministeriales, según reportes difundidos por medios locales.
La familia señaló además que Blanca Adriana acudió al sitio tras recibir la recomendación de la propietaria del gimnasio al que asistía regularmente.
FISCALÍA LOCALIZA VEHÍCULO PRESUNTAMENTE UTILIZADO PARA TRASLADAR A BLANCA ADRIANA
La mañana de este 20 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre la localización de un vehículo Mini Cooper presuntamente relacionado con el caso.
La titular de la Fiscalía estatal, Idamis Pastor Betancourt, confirmó en entrevista radiofónica que, tras diversos cateos, fue ubicada una unidad dentro de una vivienda vinculada con el hijo de Diana Palafox, identificada como responsable de la clínica Detox.
La funcionaria indicó que las investigaciones continúan y que Blanca Adriana Vázquez Montiel permanece desaparecida.
COMISIÓN DE BÚSQUEDA MANTIENE ACTIVA FICHA DE LOCALIZACIÓN
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Puebla emitió la ficha oficial de búsqueda CBP-223/2026 el 19 de mayo de 2026.
De acuerdo con la descripción oficial, Blanca Adriana mide aproximadamente 1.56 metros, tiene complexión media y piel apiñonada. Su cabello es negro, largo y lacio; tiene ojos pequeños y rasgados de color negro, cejas pobladas, nariz mediana y boca grande con labios medianos.
Como señas particulares, cuenta con un tatuaje en forma de beso de aproximadamente tres centímetros en la nuca y un lunar de un centímetro en la pierna derecha.
El día de su desaparición vestía blusa negra de licra, pantalón negro acampanado y tenis negros con rojo.
Las autoridades pusieron a disposición los números 2222-46-3830, 2226-82-1258 y 221-283-8142 para recibir información que contribuya a su localización.
Hasta el momento no se han reportado personas detenidas relacionadas con el caso y las diligencias ministeriales continúan abiertas.