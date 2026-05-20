$!Desaparece Blanca Adriana tras acudir a clínica estética en Puebla; localizan auto vinculado al caso

La mujer fue vista por última vez el 18 de mayo de 2026, fecha en la que acudió al establecimiento acompañada de su esposo para someterse presuntamente a un procedimiento estético relacionado con una liposucción. La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/000670/2026 y activó el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata.

La desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, es investigada por autoridades de Puebla luego de que acudiera a una valoración médica en la clínica Detox, ubicada en la calzada Zavaleta 2511, en la colonia Santa Cruz Buenavista, y desde entonces se desconoce su paradero.

CÁMARAS CAPTARON PRESUNTO TRASLADO DE BLANCA ADRIANA EN ESTADO INCONSCIENTE

Las investigaciones avanzaron luego de que familiares y autoridades revisaran cámaras de vigilancia de la zona. En las imágenes se observa a tres personas, aparentemente relacionadas con la clínica, subiendo a una persona aparentemente inconsciente a un vehículo Mini Cooper rojo con placas XVD-894-B.

De acuerdo con los videos obtenidos desde distintos ángulos, una mujer con uniforme médico y cofia, un hombre identificado extraoficialmente como su hijo y otra mujer presuntamente vinculada como recepcionista participan en las maniobras para introducir el cuerpo al automóvil.

Según los reportes, la mujer señalada sería Diana Palafox, quien presuntamente operaba la clínica Detox.

En las grabaciones también se aprecia cómo una tercera persona ingresa parcialmente a la cajuela del vehículo para acomodar lo que había sido colocado en la parte trasera del automóvil antes de retirarse del lugar.

ESPOSO SALIÓ A COMPRAR INSUMOS Y AL REGRESAR ENCONTRÓ EL LUGAR VACÍO

De acuerdo con el testimonio difundido por familiares, Blanca Adriana llegó al establecimiento acompañada de su esposo. Una mujer que se presentó como cirujana y otras dos personas identificadas como auxiliares recibieron a la pareja y posteriormente entregaron al hombre las pertenencias de la paciente.

Mientras presuntamente se realizaba el procedimiento, el personal le pidió salir a comprar una faja, vendas y medicamentos, además de proporcionarle un número telefónico para comunicarse cuando regresara.

Sin embargo, aproximadamente una hora después, el esposo volvió y encontró el inmueble completamente cerrado y sin respuesta por parte del personal.

Tras la situación, solicitó apoyo de la Policía Municipal. Los agentes acudieron al sitio y, tras entrevistarse con propietarios del inmueble, ingresaron para realizar una inspección preliminar. Dentro del lugar no encontraron personas.

Posteriormente, familiares acudieron ante la Fiscalía estatal para denunciar formalmente la desaparición. Agentes ministeriales solicitaron órdenes de cateo para revisar nuevamente el inmueble, aunque tampoco localizaron a Blanca Adriana.