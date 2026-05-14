Edith Guadalupe no acudió a edificio para entrevista de trabajo, fue por ‘motivos personales’, revela Fiscalía CDMX

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    Edith Guadalupe no acudió a edificio para entrevista de trabajo, fue por ‘motivos personales’, revela Fiscalía CDMX
    Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), confirmó que Edith Guadalupe Valdés no acudió al edificio para una entrevista de trabajo. MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

De acuerdo con la fiscal capitalina, había tenido comunicación con Juan Jesús ‘N’ previamente a su feminicidio

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), confirmó que Edith Guadalupe Valdés no acudió al edificio para una entrevista de trabajo, refirió que Juan Jesús ‘N’ la contactó previamente y se quedaron de ver en el edificio, donde fue asesinada en abril pasado, por motivos personales.

Durante la conferencia de prensa del Informe Mensual de Seguridad de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la FGJCDMX descartó que el hecho estuviera relacionado con un tema de trata.

“La familia nos ha pedido mucha discreción en este caso. Ellos mismos han hecho públicas estas peticiones. Podemos decir, en términos generales, que sabemos que hubo un contacto previo, que la contactó previamente Juan Jesús ‘N’; que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales, que no está esto relacionado con una entrevista de trabajo o esquema de trata, como se manejó en algunos medios de comunicación y sería la información que pudiéramos dar hasta ahora”, precisó Alcalde Luján.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/equipo-de-50-abogados-asume-defensa-de-juan-jesus-n-vinculado-a-proceso-por-feminicidio-de-edith-guadalupe-DF20256775

Según lo revelado, Edith Guadalupe mantuvo comunicación previa con Juan Jesús ‘N’ y acordaron verse en el edificio por motivos personales, pero “la familia nos ha pedido mucha discreción en este caso”.

Con estas nuevas revelaciones, la Fiscalía de la CDMX descartó que el feminicidio de la joven de 21 años este relacionado con un esquema de trata de personas en el edificio “como se manejó en algunos medios de comunicación”.

Aunque afirmó que si hubo omisiones en las investigaciones, la fiscal recordó que tres funcionarios fueron suspendidos, en cuanto evaluaron sus actuaciones, y se identificó que la omisión estaba en que no se acudió de inmediato al domicilio.

“Había la obligación de ir, de manera inmediata, y se acudió después de varias horas. Esa omisión ya ameritó que se suspendiera a tres funcionarios. Y como lo dijo la jefa de Gobierno: tenemos, como una de nuestras grandes prioridades, supervisar actos desaseados como estos, y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-juan-jesus-n-presunto-feminicida-de-edith-guadalupe-MK20199353

FEMINICIDIO DE EDITH GUADALUPE

Edith Guadalupe desapareció en 15 de abril pasado tras ir a un edificio de la alcaldía Benito Juárez, salió de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa y mencionó que acudiría a una entrevista de trabajo; tras actividades de rastreo y bloqueos de sus familiares, las autoridades capitalinas hallaron su cuerpo el 17 de abril dentro del inmueble.

Cámaras de seguridad captaron a la joven de 21 años entrando al edificio de la Avenida Revolución #829, pero no volvió a salir del lugar.

Su familia señaló que expertos independientes les habían asegurado que el detenido es el feminicida de Edith Guadalupe, a través de pruebas fehacientes y contundentes de su participación: “Como saben, hay ya una persona vinculada a proceso por el feminicidio de nuestra querida Edith Guadalupe, la cual no nos cabe duda de que fuese el autor intelectual del feminicidio”.

La madre de Edith Guadalupe declaró ante medios de comunicación que personal de la fiscalía le solicitó dinero para agilizar las diligencias de búsqueda; por lo que al día siguiente de su desaparición bloquearon la vialidad frente al edificio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/clara-brugada-despide-a-3-funcionarios-por-presunta-negligencia-en-caso-de-edith-guadalupe-PG20150816

La noche del día de su hallazgo sin vida, la FGJCDMX ejecutó una orden de aprehensión en contra de Juan Jesús ‘N’ de 24 años, quien se desempeñaba como vigilante del edificio donde ocurrió el feminicidio.

Presuntamente, el ahora vinculado a proceso tenía control total del acceso al inmueble y al sistema de videovigilancia que “deliberadamente desconectado”, entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, cuando habría ocurrido el crimen, aseguró la Fiscalía de CDMX.

La causa de muerte de Edith fue determinada como heridas punzocortantes en el tórax compatibles con un objeto tipo desarmador.

Semanas después, se viralizó un video de un hombre acosando a una mujer joven en el elevador del edificio. En redes sociales, se hizo un llamado a estar atentos a las ofertas de trabajo en internet y los delitos de trata de personas como desaparición forzada y reclutamiento del crimen organizado.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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