$!Desaparece sacerdote Clemente Morales Topete, desaparecido en Culiacán; activan ficha de localización

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa activó una ficha de localización para encontrar al sacerdote Clemente Morales Topete, de 67 años, párroco de la iglesia Cristo Resucitado, ubicada en la colonia La Campiña, en Culiacán, luego de que se perdiera contacto con él la tarde del sábado 24 de octubre. La Diócesis de Culiacán y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) confirmaron la desaparición mediante comunicados por separado, en los que solicitaron la colaboración de la ciudadanía para compartir la información oficial y aportar cualquier dato que ayude a localizarlo. De acuerdo con el comunicado de la CEM, el sacerdote fue visto por última vez alrededor de las 16:00 horas del sábado, después de acudir a una consulta médica, en el fraccionamiento Montebello, en la capital sinaloense. Desde entonces se desconoce su paradero.

¿CÓMO IDENTIFICAR AL SACERDOTE CLEMENTE MORALES TOPETE? La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió la ficha con el folio RZC-0993-2026, en la que describe al sacerdote como un hombre de 1.80 metros de estatura, complexión delgada, tez morena y rostro redondo. Tiene ojos ligeramente rasgados de color café oscuro, nariz ancha y mediana, cabello corto, lacio, negro entrecano, frente mediana con entradas ligeramente marcadas, boca mediana con labios gruesos y cejas pobladas. Entre sus señas particulares se encuentran una cicatriz en la parte posterior derecha de la nuca y un lunar pequeño debajo del ojo derecho, a la altura del pómulo. La ficha indica que no tiene tatuajes.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa de manga larga con botones color beige, pantalón de vestir beige y zapatos tipo mocasín grises, según la ficha oficial. En una ficha difundida por sus familiares, la camisa aparece descrita como blanca y los mocasines como color café. De acuerdo con la información difundida por sus familiares, Clemente Morales Topete se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux, modelo reciente, color gris oscuro, con placas de circulación UG34195. DIÓCESIS DE CULIACÁN ACTIVA PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA La Diócesis de Culiacán informó que ya activó sus protocolos institucionales para localizar al presbítero y que acudió ante las autoridades correspondientes para iniciar las indagaciones. En un comunicado, el obispo de Culiacán, monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, agradeció las muestras de solidaridad de sacerdotes, fieles y de la comunidad en general ante la desaparición del párroco de Cristo Resucitado. El documento señala que la institución permanece unida en oración por la pronta localización del sacerdote, así como por su familia y la comunidad parroquial. La Diócesis también pidió compartir la ficha oficial de búsqueda y concluyó su mensaje con una invocación a San José, patrono de la institución religiosa. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO PIDE COLABORACIÓN CIUDADANA La Conferencia del Episcopado Mexicano, mediante el comunicado con protocolo 486/26, expresó su solidaridad con el obispo de Culiacán, los familiares de Clemente Morales Topete y la comunidad de la parroquia Cristo Resucitado. En el documento, la CEM solicitó a las autoridades correspondientes cumplir con su deber y colaborar en la pronta localización del sacerdote. Asimismo, llamó a la ciudadanía a difundir la ficha oficial y mantenerse atenta a cualquier información que permita encontrarlo.

La Conferencia señaló que la oración, la solidaridad y la colaboración responsable de la sociedad pueden contribuir a la búsqueda y al reencuentro del sacerdote con sus seres queridos y su comunidad parroquial. Hasta la información difundida en los comunicados, no se había informado sobre la localización de Clemente Morales Topete.

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