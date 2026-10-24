Asesinan a empleado del C4i en Mazatlán afuera de su casa; Gobernadora lamenta el crimen

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México
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    Asesinan a empleado del C4i en Mazatlán afuera de su casa; Gobernadora lamenta el crimen
    La Fiscalía General del Estado inició las primeras investigaciones de este nuevo homicidio doloso. Cortesía

La víctima fue atacada cuando conducía una camioneta; dos personas le dispararon desde una motocicleta

CULIACÁN, SIN.- Al salir de su hogar, en el fraccionamiento San Fernando en Mazatlán, Jehovan “N”, empleado del sistema de seguridad C4i, fue atacado a balazos, al parecer por personas que viajaban en una motocicleta. Los elementos de los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar determinaron que este había fallecido.

La víctima, que conducía una camioneta por la calle San Marcos, a escasos minutos de haber salido de su casa fue interceptado y privado de la vida.

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Jehovan, quien formó parte del cuerpo de Protección Civil, laboraba en el sistema del C4i, en la ciudad de Mazatlán, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las primeras investigaciones de este nuevo homicidio doloso.

En el lugar del ataque, los peritos en criminalista recolectaron varios casquillos percutidos los cuales serán cotejados en balística, con relación a otros hechos de violencia.

GOBERNADORA LAMENTA FALLECIMIENTO

El asesinato del supervisor operativo del Subcentro de Comando Zona Sur de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Jehovan “N”, en el fraccionamiento San Fernando de la ciudad de Mazatlán, fue lamentado por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

Señaló que fue notificada de este homicidio en el puerto por los mandos de seguridad por lo que espera que las autoridades judiciales inicien las investigaciones respectivas y logren esclarecerlo y detener a los responsables.

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La mandataria estatal interina externó que fue informada de este hecho que tuvo lugar en un fraccionamiento de la ciudad de Mazatlán, donde un funcionario de seguridad fue privado de la vida, sin tener mayores detalles de los acontecimientos.

AGRESORES LE DISPARAN EN 20 OCASIONES

A través de un breve comunicado, la SSP confirmó que Jehovan “N”, del sistema C4i, fue asesinado de varios disparos minutos después de salir de su casa y conducía una camioneta Ram, de color blanca, cuyo parabrisas presentó varios impactos de bala.

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Los datos que se conocen son que el Supervisor operativo del Subcentro de Comando Zona Sur circulaba por la calle San Marcos, del fraccionamiento San Fernando, cuando fue interceptado por varias personas los cuales le dispararon en 20 ocasiones y luego huyeron del lugar sin ser detenidos

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