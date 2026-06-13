$!FGR atrae investigación por desaparición de la periodista Roxana Guzmán; no hay detenidos

La investigación por la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), informó la fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. La comunicadora fue sustraída con violencia de su domicilio hace más de una semana y, de acuerdo con la funcionaria, la Fiscalía estatal realizó las diligencias iniciales antes de que la autoridad federal ejerciera su facultad de atracción.

FGR ASUMIRÁ LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA PERIODISTA ROXANA GUZMÁN Jiménez Aguirre explicó que la Fiscalía General del Estado llevó a cabo entrevistas, dictámenes periciales y labores de búsqueda antes de recibir la notificación formal de la atracción del caso. “Se hicieron todas las diligencias correspondientes, entrevistas, dictámenes respectivos y por supuesto la búsqueda, pero nos notificaron el día de antier me parece que en la tarde, la atracción por parte de la FGR, entonces atraen la carpeta la FGR, la fiscalía especializada de la FGR y el día de hoy se está entregando. Me parece que ya la entregaron esta carpeta en la Ciudad de México”, declaró. La fiscal señaló que la carpeta de investigación fue remitida a la Fiscalía especializada de la FGR, que continuará con las indagatorias relacionadas con la desaparición de la periodista. FISCALÍA DE VERACRUZ CONFIRMA QUE NO HAY PERSONAS DETENIDAS POR EL CASO DE ROXANA GUZMÁN La titular de la Fiscalía veracruzana también aclaró que hasta el momento no existen personas detenidas por este caso. La precisión se realizó luego de que en redes sociales circularan versiones sobre la supuesta detención de entre cuatro y seis personas vinculadas con la desaparición de la comunicadora. “En el caso de Roxana no, no hay detenidos”, afirmó.

CONTINÚAN ABIERTAS LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Jiménez Aguirre indicó que la Fiscalía estatal mantenía dos líneas de investigación abiertas antes de que la carpeta fuera atraída por la autoridad federal. Sin embargo, no detalló cuáles son las hipótesis que se investigan ni si alguna de ellas tiene prioridad sobre la otra. La funcionaria añadió que la Fiscalía de Veracruz seguirá colaborando con la FGR en las labores de investigación y búsqueda. “Continuamos, estamos muy pendientes porque al final del día si bien hubo muchas especulaciones respecto a que había aparecido, respecto a que si había habido detalles, etcétera, nosotros tenemos que verlo todo en un contexto”, señaló.

INVESTIGACIÓN POR EL ASESINATO DEL PERIODISTA LUIS ÁNGEL LÓPEZ VALDEZ CONTINÚA Durante su declaración, la fiscal también se refirió al asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez, ocurrido recientemente en el municipio de Poza Rica. Indicó que la Fiscalía estatal continúa realizando diligencias para esclarecer el homicidio y que se solicitaron videos que han circulado en redes sociales, en los cuales presuntamente se observa al comunicador corriendo mientras era perseguido por otra persona. Asimismo, informó que se realizan análisis al teléfono celular de la víctima para determinar si había concertado alguna reunión antes de los hechos. La investigación por la desaparición de Roxana Guzmán permanecerá ahora bajo la conducción de la Fiscalía General de la República, mientras las autoridades federales y estatales mantienen coordinación para el seguimiento del caso.

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