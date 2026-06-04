Padre de la periodista Roxana Guzmán pide su liberación tras secuestro: ‘Devuelvan a mi hija’

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México
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    Padre de la periodista Roxana Guzmán pide su liberación tras secuestro: ‘Devuelvan a mi hija’
    Fernando Guzmán relató cómo fue golpeado por hombres armados que irrumpieron en su vivienda y se llevaron a la periodista Roxana Guzmán. VANGUARDIA

Fernando Guzmán pidió la liberación de su hija Roxana Guzmán, desaparecida en Veracruz tras ser sustraída por hombres armados de su casa.

Han transcurrido casi dos días desde la privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. A más de 24 horas de desaparición, su padre, Fernando Guzmán, hizo un llamado público a quienes se la llevaron para que la regresen con vida, mientras continúan los operativos de búsqueda en el sur de Veracruz.

La comunicadora fue sustraída por un grupo de hombres armados que irrumpieron de manera violenta en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital durante la mañana del 2 de junio. Desde entonces, familiares, autoridades y organizaciones defensoras de la libertad de expresión mantienen esfuerzos para localizarla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asi-fue-el-momento-en-el-que-hombres-armados-ingresaron-al-domicilio-de-la-periodista-roxana-guzman-video-HB21130263

Fernando Guzmán, quien resultó lesionado durante el ataque y fue hospitalizado debido a los golpes recibidos, relató parte de lo ocurrido durante entrevistas concedidas a medios de comunicación.

“Devuelvan a mi hija. Ella no les ha hecho nada. Si ser periodista desfavorece a todo mundo, pues entonces no va a haber periodistas”, expresó ante cámaras de Milenio.

De acuerdo con la familia, hasta el momento no se ha recibido ninguna llamada para solicitar rescate ni algún tipo de exigencia relacionada con el caso.

HOMBRES ARMADOS IRRUMPIERON EN LA VIVIENDA DE ROXANA GUZMÁN

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas del pasado 2 de junio en el domicilio marcado con el número 35 de la calle Balderas, en la colonia Primero de Mayo, en Nanchital.

Según el relato de los familiares, cuatro hombres armados llegaron al inmueble y comenzaron a intentar ingresar por la fuerza. Parte de esos momentos quedaron registrados en un video grabado por la propia periodista, el cual posteriormente se difundió en redes sociales.

En las imágenes se observa a varios hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto golpeando la puerta principal con un marro para derribarla. Mientras intentaban entrar, se escuchan voces desde el interior de la vivienda advirtiendo que había una bebé dentro del domicilio.

PADRE DE ROXANA GUZMÁN FUE AGREDIDO POR SUJETOS ARMADOS QUE SE LLEVARON A LA PERIODISTA

Tras varios minutos, los agresores lograron abrir un orificio en la puerta y posteriormente forzaron el acceso a la vivienda.

Fue entonces cuando Fernando Guzmán salió para intentar intervenir.

“Yo salí, pero a mí me agarraron y me golpearon. Me dieron unas patadas y me esposaron”, relató.

Según su testimonio, los hombres armados sometieron a todas las personas que se encontraban en la vivienda, incluidas mujeres y otros familiares.

Fernando Guzmán recordó que antes de perder el conocimiento alcanzó a escuchar a su hija suplicar que dejaran de agredirlo.

“Lo último que escuché fue que ella gritó: ‘A mi papá no le peguen’”.

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FAMILIARES DE ROXANA GUZMÁN TAMBIÉN FUERON AGREDIDOS

El padre de la periodista señaló que además de él, otros integrantes de la familia resultaron golpeados durante el operativo realizado por los agresores.

Entre ellos se encuentra su esposa y uno de sus hijos, quien aparece en el video difundido en redes sociales mientras intenta dialogar con los hombres armados.

“Estamos devastados”, declaró posteriormente en una entrevista con Telemundo.

“No sabemos nada, si está viva o está muerta, no sabemos nada”, agregó entre lágrimas.

Una vez dentro de la vivienda, los sujetos armados tomaron el control de la situación, amenazaron a los presentes y se llevaron a Roxana Guzmán con rumbo desconocido.

El video se interrumpe cuando uno de los hombres se aproxima a quien grababa y le arrebata el teléfono celular.

FAMILIARES LOGRARON FOTOGRAFIAR VEHÍCULO EN EL QUE SE LLEVARON A ROXANA GUZMÁN

Antes de que los responsables abandonaran el lugar, familiares alcanzaron a tomar una fotografía del vehículo utilizado para llevarse a la periodista.

De acuerdo con los reportes, se trataba de un automóvil Nissan Versa color blanco con placas S43AKY.

Sin embargo, información consultada posteriormente en el Registro Público Vehicular (REPUVE) reveló que dicha matrícula corresponde a un Hyundai Atos modelo 2001 registrado en el estado de Puebla.

Además, los registros indican que la última actualización vehicular relacionada con esas placas ocurrió en junio de 2023.

La discrepancia entre el vehículo observado y los datos oficiales ha sido considerada un elemento relevante dentro de las investigaciones.

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FISCALÍA ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA DAR CON EL PARADERO DE ROXANA GUZMÁN

Tras recibir la denuncia correspondiente, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz acudió al domicilio para realizar las diligencias iniciales.

Peritos y agentes ministeriales recabaron indicios en la vivienda, la cual permaneció acordonada y bajo resguardo policial.

La carpeta de investigación quedó a cargo de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, dependencia que continúa realizando las actuaciones correspondientes para localizar a la comunicadora.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer posibles líneas de investigación relacionadas con el caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alianza-de-medios-lanza-llamado-tras-privacion-de-la-libertad-de-la-periodista-roxana-guzman-ramirez-DD21113356

INTENSIFICAN OPERATIVO EN EL SUR DE VERACRUZ

Durante este miércoles 3 de junio, corporaciones federales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de la región sur de Veracruz.

Elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y otras corporaciones realizaron recorridos terrestres y aéreos en Nanchital y municipios cercanos.

Las acciones se extendieron a localidades como Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, donde se llevaron a cabo patrullajes, revisiones y labores de búsqueda.

Las autoridades mantienen activos los operativos mientras continúan las investigaciones para determinar el paradero de Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

La periodista es conocida por realizar transmisiones en vivo y difundir información local a través de plataformas digitales y redes sociales, donde compartía reportes ciudadanos relacionados con la región sur de Veracruz.

Al cierre de esta edición, no se había informado sobre avances que permitieran establecer su ubicación ni sobre posibles responsables de su desaparición.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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