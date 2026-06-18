Descarta CNTE pausa a paro nacional

El zacatecano negó que el cansancio sea un factor determinante para que retornen a las aulas, puesto que cada semana los relevos permiten que los profesores descansen.

El líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Zacatecas, Filiberto Frausto, aseguró que es improbable que el magisterio disidente decrete un receso de la huelga nacional mañana, a 19 días de su arranque.

Asimismo, indicó que hay docentes en la lista de espera para retornar a la protesta.

Este mismo jueves, pese a que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que habían llegado a un acuerdo con los líderes magisteriales, fuentes reportan que por la mañana arribó un camión proveniente de Guerrero y hasta este mediodía se esperaba uno más.

“Me parece que es poco probable que el día de mañana se estuviese recesando nuestro paro nacional, esto tendría que ir a consulta de nuestros compañeros en los estados, donde hay movilizaciones, entonces sería improbable que suceda mañana”, dijo a la prensa desde las inmediaciones de la Torre Mayor, donde los maestros a los que lidera mantienen una protesta.

Simultáneamente, los docentes de las secciones 22, de Oaxaca; 7, de Chiapas, y 9 de Ciudad de México se manifiestan frente a las sedes de las Afores sobre Paseo de la Reforma y Avenida Revolución.

Mientras la manifestación de este jueves transcurre con tranquilidad, Frausto sostuvo que la convicción de los maestros es más firme que su agotamiento.

“Sí hay cansancio en algunos compañeros, como es natural, pero también hay una convicción muy firme de los compañeros que están en lista para venir acá a la ciudad; algunos de ellos ya estuvieron la primer semana, regresaron, descansaron un poco y tienen la determinación para regresar”, agregó.

Hasta ahora, apuntó que no queda descartado que la protesta pueda extenderse incluso hasta la próxima semana, cuando México vuelve a jugar en el Estadio Ciudad de México.

Adelantó que en algún momento llegará la fecha en la que tengan que volver a sus planteles, pero hasta ahora es incierta.

Ante la negativa de derogar la Ley del ISSSTE 2007, el otro líder zacatecano, Marcelino Rodarte, llamó a que -entonces- se cree un nuevo sistema solidario de pensiones donde se garanticen certezas de jubilación para los trabajadores.

Indicó que, hasta ahora, de todos los ofrecimientos que les han hecho, el avance del acuerdo no alcanza ni 50 por ciento sobre todo lo que prometió la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si no es abrogación, es cómo recuperamos en un proceso legislativo de fondo, los sistemas solidarios de pensiones, donde se genere la certeza para los que son jubilados, los que están por jubilarse y las nuevas generaciones”, añadió.

Insistió en que el Mundial no ha alcanzado ni la mitad de la jornada trazada ya por la FIFA, torneo en el que su objetivo es hacer visibles sus demandas.