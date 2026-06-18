Puede T-MEC ampliarse 16 años o fijarse revisiones periódicas: Economía

Aunque estas opciones forman parte de la arquitectura original del Tratado, el Secretario de Economía evitó presentar la extensión automática como un desenlace garantizado.

Al concluir la segunda ronda de conversaciones con las autoridades estadounidenses en el marco de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que existen distintas alternativas para el futuro del pacto comercial, entre ellas la extensión automática por 16 años o su continuidad mediante revisiones periódicas.

El funcionario explicó que durante los encuentros, ahora en Washington, se abordaron diversos temas estratégicos para la región, incluyendo reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz, entre otros asuntos de relevancia para las tres naciones.

“Se tocaron muchos temas, desde reglas de origen, seguridad económica, agricultura, desde luego la industria automotriz, y otros temas muy relevantes. México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas; tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte que dirige el embajador Jamieson Greer”, refirió a través de un video.

Ebrard detalló que el próximo 1 de julio marcará prácticamente el inicio formal del proceso de revisión del Tratado.

En esa fecha se realizará una reunión virtual entre representantes de los tres países para definir la ruta que seguirá el acuerdo comercial en los próximos años.

“El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y de Estados Unidos. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el tratado de libre comercio”, indicó.

El titular de Economía destacó que el T-MEC contempla diferentes escenarios para su permanencia.

“Se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas. Hay diferentes alternativas previstas. Vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos entre los tres países”, explicó.

Asimismo, dijo que el próximo 20 de julio se llevará a cabo una nueva ronda de negociaciones en la Ciudad de México, donde las delegaciones comenzarán a discutir textos específicos y contenidos más detallados del acuerdo.

“El día 20 de julio tenemos en la Ciudad de México la siguiente ronda en donde ya vamos a discutir textos y ya contenidos mucho mas detallados de lo que hemos venido comenzando desde marzo”, comentó.

Las declaraciones de Ebrard cobran relevancia en el contexto de la llamada cláusula “sunset” del T-MEC, que establece una vigencia inicial de 16 años para el acuerdo y prevé revisiones conjuntas cada seis años para determinar si los tres países desean extenderlo por un nuevo periodo de 16 años.

Al señalar que existen distintas alternativas, entre ellas mantener el acuerdo con revisiones periódicas, el Secretario de Economía dejó entrever que la discusión sobre el futuro del T-MEC sigue abierta y que la decisión dependerá de las negociaciones trilaterales que iniciarán el próximo mes.

La revisión del T-MEC es considerada un proceso clave para el futuro de la integración económica de América del Norte, en un contexto marcado por la reconfiguración de cadenas de suministro, la competencia global y la atracción de nuevas inversiones para la región.