Descarta Fiscalía, por ahora, extradición de Hernán Bermúdez

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México
/ 25 marzo 2026
    Descarta Fiscalía, por ahora, extradición de Hernán Bermúdez
    La Fiscalía de Tabasco señaló que la investigación contra Bermúdez sigue su curso. CUARTOSCURO

Autoridades tienen 15 días para formalizar la acusación contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado como líder del grupo criminal ‘La Barredora’

Ni la extradición a Estados Unidos del líder del grupo criminal conocido como ‘La Barredora’, Hernán Bermúdez Requena, ni su traslado a Tabasco, se tienen contemplados hasta ahora, aclaró el Fiscal General del Estado de Tabasco (FGE), Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

Lo anterior, al rechazar las versiones que apuntaban a la posible extradición del exsecretario de seguridad y protección Ciudadana de Tabasco (SSPC).

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En ese sentido, confirmó que la investigación sigue en curso en Tabasco y que se tienen 15 días para concluirla y presentar la acusación contra el también conocido como ‘Comandante H’.

”De forma muy general, para no afectar el debido proceso, este... nosotros tenemos 15 días para presentar nuestra acusación en contra de la persona que se refiere”, apuntó

”¿Qué tipo de... de denuncia sería? - No, no es una denuncia. Continuamos con la integración de la carpeta y le haremos del conocimiento al Juez algunos datos de prueba; solamente puedo mencionarles eso. La integración (de la carpeta) tiene ya sus meses, como ustedes lo saben. Seguimos trabajando en ello”.

Se le cuestionó al funcionario si será trasladado Hernán Bermúdez a Tabasco, a lo que atajó: “No, en este momento no está considerado”.

-¿Estos tres meses sirvieron para reforzar la investigación? -Claro, se practicaron actos de investigación para fortalecer la investigación. Tenemos 15 días para realizar la acusación e inicia la etapa intermedia. Ayer se venció el término de la investigación complementaria.

Asimismo, señaló que, se sigue trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República y hasta este momento no se tiene conocimiento de una solicitud de extradición, al tiempo que dijo, los delitos que se le imputan a Bermúdez Requena son varios del fuero común, entre ellos secuestro y extorsión, además de otros de tipo federal.

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