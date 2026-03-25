Cuesta 94 mil millones de pesos al año congestión vehicular en México

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México
/ 25 marzo 2026
    Cuesta 94 mil millones de pesos al año congestión vehicular en México
    Usuarios del transporte público pierden 180 horas anuales por tráfico, y los de automóviles particulares, 100 horas. CUARTOSCURO

Sostiene especialista que cada día empiezan a circular por las calles del País mil 700 automóviles, lo que incrementa los tiempos de traslado

Cada día empiezan a circular por las calles de México mil 700 automóviles nuevos, mientras la congestión vehicular genera pérdidas estimadas en 94 mil millones de pesos anuales.

Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, informó que universidad como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizarán las afectaciones más graves en materia de movilidad en México, en el marco del 17º Congreso Internacional de Transporte.

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El especialista dijo que el crecimiento vehícular en México -mil 700 autos al día)- conlleva un incremento en los tiempos de traslado en las ciudades. Por ejemplo, se estima que usuarios del transporte público destinan más de 180 horas al año por el tráfico, mientras que los conductores de automóviles particulares pierden hasta 100 horas al año.

Además, el sector transporte acapara el 25 por ciento de las emisiones contaminantes y, a la par, en México cada año se registran más de 20 mil muertes prematuras que se asocian a la mala calidad del aire.

Por otro lado, respecto al gasto en movilidad, habitantes en México destinan un promedio de 21 por ciento de sus ingresos a transporte, lo que representa pérdidas estimadas en 6 mil pesos anuales por los tiempos de traslado.

A raíz de la pandemia por COVID-19, explicó Rosales, evolucionaron los patrones de movilidad, con lo que aumentó el uso de automóvil particular, servicios de transporte por aplicación y motocicletas.

Sobre el transporte público, el experto urgió a mejorar su operación y condiciones de servicio.

Además, planteó la necesidad de crear esquemas de financiamiento, políticas tarifarias y subsidios al usuario. En ese sentido, dijo que la modernización del transporte público a nivel nacional implicaría una inversión cercana a 100 mil millones de pesos.

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Del 7 al 9 de mayo se celebrará el 17º Congreso Internacional de Transporte con la participación también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Politécnica de Hidalgo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Además, estarán autoridades, especialistas, representantes del sector del transporte, y se abordarán temas de movilidad, energía, financiamiento y sostenibilidad.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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