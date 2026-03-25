Cuesta 94 mil millones de pesos al año congestión vehicular en México

Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, informó que universidad como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizarán las afectaciones más graves en materia de movilidad en México, en el marco del 17º Congreso Internacional de Transporte.

Cada día empiezan a circular por las calles de México mil 700 automóviles nuevos, mientras la congestión vehicular genera pérdidas estimadas en 94 mil millones de pesos anuales.

El especialista dijo que el crecimiento vehícular en México -mil 700 autos al día)- conlleva un incremento en los tiempos de traslado en las ciudades. Por ejemplo, se estima que usuarios del transporte público destinan más de 180 horas al año por el tráfico, mientras que los conductores de automóviles particulares pierden hasta 100 horas al año.

Además, el sector transporte acapara el 25 por ciento de las emisiones contaminantes y, a la par, en México cada año se registran más de 20 mil muertes prematuras que se asocian a la mala calidad del aire.

Por otro lado, respecto al gasto en movilidad, habitantes en México destinan un promedio de 21 por ciento de sus ingresos a transporte, lo que representa pérdidas estimadas en 6 mil pesos anuales por los tiempos de traslado.

A raíz de la pandemia por COVID-19, explicó Rosales, evolucionaron los patrones de movilidad, con lo que aumentó el uso de automóvil particular, servicios de transporte por aplicación y motocicletas.

Sobre el transporte público, el experto urgió a mejorar su operación y condiciones de servicio.

Además, planteó la necesidad de crear esquemas de financiamiento, políticas tarifarias y subsidios al usuario. En ese sentido, dijo que la modernización del transporte público a nivel nacional implicaría una inversión cercana a 100 mil millones de pesos.