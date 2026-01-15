Descarta Verde apoyar reforma que reduzca ‘pluris’ y recorte presupuesto

México
/ 15 enero 2026
    Descarta Verde apoyar reforma que reduzca ‘pluris’ y recorte presupuesto
    El Congreso recibirá en las próximas semanas el proyecto de reforma electoral del Ejecutivo. FOTO: CUARTOSCURO

El senador Jorge Ramírez Marín dijo que no está a discusión su postura, que se conoce desde que se supo que se impulsaría la reforma

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, no apoyará una reforma electoral que disminuya el número de legisladores plurinominales y que recorte el presupuesto de los partidos políticos, advirtió el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

En entrevista, afirmó que esta postura no es nueva, ya que desde que se empezó a hablar de una reforma electoral es público que para el PVEM esos dos temas no están a discusión ni a negociación.

TE PUEDE INTERESAR: No es posible reforma electoral sin el PT y el Verde: Monreal

”La postura del Partido Verde es pública, conocida, no estamos de acuerdo ni con la reducción de plurinominales ni con la reducción del presupuesto a los partidos, porque esto va en perjuicio de quienes son minoritarios, exclusivamente, y puede propiciar un desequilibrio en cuanto a lo que puede quien alcanza la mayoría y lo que no le quedaría más remedio que aceptar a los que son una minoría”, recalcó.

Dijo que de lo que se trata una reforma electoral es de que todos tengan las mismas oportunidades, condiciones para difundir sus ideas, realizar capacitación y lo que son las tareas de un partido político.

”El Verde siempre se ha pronunciado a favor de que haya más vigilancia del gasto de los partidos políticos, pero de ninguna manera aceptaríamos una reducción que terminara en un absoluto desequilibrio. Quien gane, además tiene una bolsa mayor y esto está propiciando un desequilibrio”, subrayó.

Ramírez Marín recordó que el Partido Verde ha reiterado su alianza permanente con la presidenta Claudia Sheinbaum y su disposición al diálogo, por lo que confió en que “llegaremos a conclusiones que sean benéficas para la democracia mexicana y que nos permitan a los partidos que somos minorías seguir participando, precisamente, para alcanzar una condición diferente”.

Luis Armando Melgar, también senador del PVEM, se pronunció en contra de la reforma electoral que se está diseñando, al argumentar que no fortalece la libertad, la competencia ni la representación de todas las voces. “Así no será aprobada”, apuntó.

Dijo que una reforma electoral tiene que ser para arreglar interpretaciones o mejorar lo que ya existe. “Entonces si a mí me dices hoy vamos a hacer una reforma electoral en donde vamos a reducir la competitividad de los partidos aliados y de los partidos que son minorías en general, cambiando las reglas del juego, yo te digo: no estamos de acuerdo, pero por ningún motivo estamos de acuerdo”.

Alertó que el proyecto que se prepara lo único que va a hacer es abonar para un partido único. “Nosotros queremos un sistema electoral de pesos y contrapesos, de representatividad de las minorías, en donde tengamos una representación proporcional que funcione y que cumpla con su objetivo”.

Indicó que una reducción del financiamiento público no necesariamente conviene “porque vas a acabar fortaleciendo al partido más grande”.

Temas


Reforma Electoral

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
La negociación trumpista

La negociación trumpista
true

Una caja llena de joyas
Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, señalado como líder de una célula delictiva ligada al Cártel de Sinaloa y requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

Detienen en Sinaloa a ‘El Cubano’, presunto líder de célula afín al Cártel de Sinaloa y requerido por el FBI
Proceso. La Fiscalía analiza las acusaciones contra el cantante tras una investigación periodística internacional.

¡Va en serio! Ya denunciaron dos mujeres a Julio Iglesias ante la fiscalía de España por abuso
La CURP biométrica comenzará a ser solicitada por dependencias y empresas en 2026. El Gobierno de México ya publicó los requisitos, el proceso para agendar cita y los pasos del trámite presencial para obtener este nuevo documento de identidad.

CURP biométrica en 2026... Así puedes sacar tu cita para tramitarla; requisitos y documentos necesarios
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar 2026... ¿Qué adultos mayores reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 15 al 28 de enero?
Futuro. Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo confirman nueva música tras meses de especulación entre sus fans.

¡Se acabó el misterio! YG confirma nuevo miniálbum de BLACKPINK que saldrá en febrero