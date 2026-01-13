Descubren científicos de la UNAM una nueva especie de árbol productor de ámbar

    Descubren científicos de la UNAM una nueva especie de árbol productor de ámbar
    Científicos de la UNAM lograron descubrir esta especie de árbol con el que se produjo la resina que dio origen el ámbar mexicano, siendo esta la única piedra semipreciosa de origen vegetal. Foto: Gaceta UNAM

Esta nueva especie de árbol fue descubierta en Simojovel de Allende, Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO- Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México descubrieron esta especie de árbol con el que se produjo la resina que dio origen el ámbar mexicano, siendo esta la única piedra semipreciosa de origen vegetal.

Según los investigadores, el árbol, que vivió hace más de 23 millones de años, se logró ser identificado a partir de glándulas a lo largo de la lámina de las hojas, que son conocidas como “folíolos” y que suelen apreciarse a contraluz.

Ana Lilia Hernández Damián, quien es investigadora del Laboratorio de Paleobotánica de la UNAM, precisa que el hallazgo de esta planta en piezas de ámbar hace suponer que este grupo “se extendió por las bajas latitudes de Norteamérica durante el Mioceno”.

Y es que el ámbar es una especie de retrato de la historia vegetal, ya que en sí es la resina fosilizada de las plantas, por lo que es posible que esta quede atrapada en hojas, flores y tallos.

Los hallazgo de esta fueron publicados en la revista Paleoworld en un artículo en el que se detalla lo que los científicos han identificado en las hojas conservadas tras su análisis en laboratorio de Paleobotánica.

“Se estudió a detalle una serie de siete piezas recuperadas en el área de La Quinta, mejor conocida como la Formación Simojovel, las cuales contenían restos de insectos y flores, así como hojas bien preservadas”, explica el artículo.

Es a partir de este estudio, que se se puede observar que existen varios parientes vivos como el guapinol, que es un árbol que crece a lo largo de la costa del Pacífico de México, así como el Guibourtia y Peltogyne que por la semejanza de sus hojas tienen la capacidad de sintetizar, almacenar y secretar la resina.

Hernández resalta que en el planeta hay más de “200 localidades de depósitos de la resina, pero solo 25 tienen restos de organismos que crecieron en el pasado”; siendo así, añade la investigadora, México es un lugar único para poder analizar el origen de esta piedra semipreciosa.

En el caso de las hojas de este árbol, sobresale que entre sus características más particulares son sus “folíolos con bases asimétricas, venas secundarias broquidódromas y puntos glandulares translúcidos”, explica la investigadora del Laboratorio de Paleobotánica

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

