Crean científicos de UNAM chip que replica las funciones del hígado

    Los científicos, con otras instituciones, ya trabajan en dispositivos similares para pulmón y riñón. FOTO: ESPECIAL

Consideran vital avance para evaluar fármacos que combatan las enfermedades del órgano

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron un chip -el primero en Latinoamérica- que replica las funciones clave del hígado, lo que permitirá evaluar fármacos con mayor precisión, con estándares a los que usan en las industrias farmacéuticas de Estados Unidos y Europa.

El proyecto fue realizado por el Laboratorio de Mecanobiología de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, señaló Genaro Vázquez Victorio, profesor del Departamento de Física y jefe del laboratorio.

El académico recordó que el hígado cumple funciones vitales como el control de niveles de azúcar, el metabolismo de hormonas y la eliminación de desechos en la sangre por lo que es un órgano fundamental para pruebas farmacológicas.

El dispositivo en miniatura está fabricado con tecnología similar a la de celulares y equipos electrónicos. Se diseñó un sistema que permite que células “se sientan como en casa” y reproducen condiciones físicas y químicas aproximadas a las de un órgano real.

Vázquez Victorio dijo que el logro principal fue establecer un protocolo para que sea replicado por otros laboratorios y, con ello, tener una funcionalidad comparable a plataformas internacionales. Los resultados de la investigación se publicaron en la revista científica Advanced Healthcare Materials.

“Es la primera evaluación de la función de un nuevo fármaco antes de pasar a otros órganos como corazón, pulmón o riñón”, explicó el académico.

Lograr que las células se adhieran al dispositivo y que siguierna vivas por periodos prolongados fue uno de los principales retos del proyecto, lo que al final se consiguió tras diversos ensayos.

Mitzi Pérez, primera autora del artículo, encabezó el proyecto junto con un equipo de científicos mexicanos y extranjeros y con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), así como con becas posdoctorales y de movilidad internacional.

VAN POR PULMÓN Y RIÑÓN

El grupo de la UNAM ya trabaja con otras instituciones para desarrollar un “pulmón en un chip” y un “riñón en un chip”, en tanto que se trabaja en un modelo de hígado graso, enfermedad que, se prevé, afecte a la mitad de la población mundial en los próximos años.

Vázquez Victorio ve claves esas tecnologías en el futuro cercano, pues las agencias regulatorias consideran sustituir las pruebas en animales por modelos en chip al final de la presente década.

