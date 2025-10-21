¿Desesperados? PAN anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro para atraer a jóvenes al partido

México
/ 21 octubre 2025
    ¿Desesperados? PAN anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro para atraer a jóvenes al partido
    PAN lanza app de afiliación y relanza su imagen con nuevos símbolos y lema FOTO: VANGUARDIA

orge Romero Herrera anuncia registro digital de aspirantes y rifas de iPhone 17 Pro; partido presenta logo renovado y adopta lema “Patria, Familia y Libertad”

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó la semana pasada una aplicación digital para que los ciudadanos puedan afiliarse al partido o registrarse como aspirantes a candidaturas, como diputaciones federales, a través de un proceso simplificado.

La plataforma, explicada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, cuenta con tres opciones: “me quiero afiliar”, “quiero ser candidato” y “conócenos”.

TE PUEDE INTERESAR: PAN: relanzamiento y aburrimiento

PAN UTILIZA iPhone 17 COMO MONEDA DE CAMBIO PARA SUMAR REGISTROS

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Romero Herrera detalló que la app busca atraer a jóvenes, a quienes se incentivará mediante la rifa de un iPhone 17 Pro cada mes, siguiendo una tradición de rifas que, según él, realizaban los fundadores del partido con diversos objetos.

Además, explicó que para aspirar a candidaturas, la aplicación solicitará datos como el estado y distrito electoral del interesado.

El dirigente también enfatizó que la afiliación será más accesible y descartó que personas vinculadas con el crimen organizado puedan incorporarse al partido, afirmando que “ya tienen su partido, uno guindón”.

RELANZAN EL PAN CON NUEVA IMAGEN PARA ‘RECUPERAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS’

El relanzamiento del PAN se realizó con una ceremonia en Frontón México, seguida de una marcha desde el Monumento a la Revolución, donde se presentó un nuevo logotipo que eliminó el círculo azul anterior y lo reemplazó por dos curvas que rodean las siglas, con ligera inclinación a la derecha y colores más intensos, incluyendo tonos de negro.

Romero Herrera aseguró que el objetivo del relanzamiento es recuperar la confianza de los ciudadanos que se han alejado del partido en los últimos comicios.

Señaló que, aunque fueron invitados los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, no pudieron asistir, y destacó la participación de figuras externas como Enrique de la Madrid y Xóchitl Gálvez para demostrar apertura hacia nuevas voces.

Asimismo, reiteró que el PAN no buscará alianzas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, luego del desempeño adverso de la coalición PRIAN en 2018.

TE PUEDE INTERESAR: PAN: El nuevo logo desplomado y dividido

PAN: NUEVA CARA, MISMOS INTEGRANTES

Periodistas y analistas políticos han señalado que el cambio de imagen y la aplicación digital representan una estrategia cosmética, sin modificaciones sustanciales en las estructuras del partido.

Según Ana Lilia Pérez, acompañada de otros comentaristas, el proyecto “comienza mal” debido a que Romero Herrera, considerado joven, mantiene vínculos con el llamado Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, situación que ha generado señalamientos sobre corrupción y permisos irregulares a desarrolladores.

Otros rostros tradicionales como Ricardo Anaya, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez y Claudio X. González continúan ligados al partido, evidenciando que la renovación no implicó cambios profundos en la dirigencia.

$!¿Desesperados? PAN anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro para atraer a jóvenes al partido

TE PUEDE INTERESAR: PAN: Redefinición conservadora

¿DE DÓNDE SURGE EL NUEVO LEMA DEL PAN?

El PAN ha adoptado un lema que no ha pasado desapercibido: “Patria, Familia y Libertad”, palabras que históricamente se han asociado con regímenes autoritarios y fascistas del siglo XX, incluyendo a Mussolini, Hitler y Franco, así como con sectores de la derecha brasileña.

El partido, que tradicionalmente se reivindicaba como humanista y demócrata, muestra con esta línea un viraje hacia un discurso conservador, moralista y excluyente, dirigido a reconectar con su base más conservadora, mientras busca proyectar modernidad a través de la app y el relanzamiento de su imagen.

Con la combinación de plataforma digital, rifas para jóvenes, nuevo logotipo y lema ideológico renovado, el partido político busca proyectar una imagen de renovación, aunque expertos señalan que la estructura y los rostros históricos del partido continúan siendo predominantes.

Temas


Partidos políticos

Localizaciones


México

Organizaciones


PAN

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida
La docente Fabiola Ortiz fue asesinada a balazos por un alumno, según señala la Fiscalía General de Oaxaca.

Asesinato de la docente Fabiola Ortiz en Oaxaca habría sido por una ‘mala calificación’: Fiscal
El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila (no en la imagen) son recibidos después de llegar al aeropuerto de Ciampino en Roma, en vísperas de su visita de estado al Vaticano.

Carlos III rezará junto al papa León XVI en el que es considerado como un evento histórico
Según las autoridades algunas personas arrestadas habían sido acusadas previamente de varios delitos como robo, allanamiento, violencia doméstica, falsificación, tráfico de drogas entre otras. FOTO:

Redada migratoria causa protestas en Nueva York; 14 personas fueron detenidas
Estudiantes ven un video del presidente Xi Jinping en el Museo Militar de Pekín, el 20 de octubre de 2023. Jinping parece creer que solo su permanencia en el poder puede asegurar el ascenso de China.

¿Quién gobernará China después de Xi Jinping?
Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, presunto narcotraficante del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, narcotraficante del Cártel de Sinaloa y CJNG; se había fugado