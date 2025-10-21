$!¿Desesperados? PAN anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro para atraer a jóvenes al partido

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó la semana pasada una aplicación digital para que los ciudadanos puedan afiliarse al partido o registrarse como aspirantes a candidaturas, como diputaciones federales, a través de un proceso simplificado. La plataforma, explicada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, cuenta con tres opciones: “me quiero afiliar”, “quiero ser candidato” y “conócenos”. TE PUEDE INTERESAR: PAN: relanzamiento y aburrimiento PAN UTILIZA iPhone 17 COMO MONEDA DE CAMBIO PARA SUMAR REGISTROS En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Romero Herrera detalló que la app busca atraer a jóvenes, a quienes se incentivará mediante la rifa de un iPhone 17 Pro cada mes, siguiendo una tradición de rifas que, según él, realizaban los fundadores del partido con diversos objetos. Además, explicó que para aspirar a candidaturas, la aplicación solicitará datos como el estado y distrito electoral del interesado. El dirigente también enfatizó que la afiliación será más accesible y descartó que personas vinculadas con el crimen organizado puedan incorporarse al partido, afirmando que “ya tienen su partido, uno guindón”.

RELANZAN EL PAN CON NUEVA IMAGEN PARA 'RECUPERAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS' El relanzamiento del PAN se realizó con una ceremonia en Frontón México, seguida de una marcha desde el Monumento a la Revolución, donde se presentó un nuevo logotipo que eliminó el círculo azul anterior y lo reemplazó por dos curvas que rodean las siglas, con ligera inclinación a la derecha y colores más intensos, incluyendo tonos de negro. Romero Herrera aseguró que el objetivo del relanzamiento es recuperar la confianza de los ciudadanos que se han alejado del partido en los últimos comicios. Señaló que, aunque fueron invitados los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, no pudieron asistir, y destacó la participación de figuras externas como Enrique de la Madrid y Xóchitl Gálvez para demostrar apertura hacia nuevas voces. Asimismo, reiteró que el PAN no buscará alianzas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, luego del desempeño adverso de la coalición PRIAN en 2018. PAN: NUEVA CARA, MISMOS INTEGRANTES Periodistas y analistas políticos han señalado que el cambio de imagen y la aplicación digital representan una estrategia cosmética, sin modificaciones sustanciales en las estructuras del partido. Según Ana Lilia Pérez, acompañada de otros comentaristas, el proyecto "comienza mal" debido a que Romero Herrera, considerado joven, mantiene vínculos con el llamado Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, situación que ha generado señalamientos sobre corrupción y permisos irregulares a desarrolladores. Otros rostros tradicionales como Ricardo Anaya, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez y Claudio X. González continúan ligados al partido, evidenciando que la renovación no implicó cambios profundos en la dirigencia.

¿DE DÓNDE SURGE EL NUEVO LEMA DEL PAN? El PAN ha adoptado un lema que no ha pasado desapercibido: "Patria, Familia y Libertad", palabras que históricamente se han asociado con regímenes autoritarios y fascistas del siglo XX, incluyendo a Mussolini, Hitler y Franco, así como con sectores de la derecha brasileña. El partido, que tradicionalmente se reivindicaba como humanista y demócrata, muestra con esta línea un viraje hacia un discurso conservador, moralista y excluyente, dirigido a reconectar con su base más conservadora, mientras busca proyectar modernidad a través de la app y el relanzamiento de su imagen. Con la combinación de plataforma digital, rifas para jóvenes, nuevo logotipo y lema ideológico renovado, el partido político busca proyectar una imagen de renovación, aunque expertos señalan que la estructura y los rostros históricos del partido continúan siendo predominantes.