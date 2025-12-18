CONDUSEF: Esto debes considerar al comprar un seguro vehicular en 2026

El posible incremento en el costo de los seguros de auto en 2026, derivado de cambios fiscales contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación, así como la importancia de elegir una póliza adecuada que proteja al conductor y su patrimonio, colocan al seguro vehicular como un tema prioritario para los automovilistas.

Esto sin mencionar los riesgos que implica circular sin una garantía que proteja tu automóvil, a los pasajeros y hasta daños a terceros.

TE PUEDE INTERESAR: Tarjetas de crédito clásicas: CONDUSEF compara anualidades y costos para elegir la mejor opción

COSTO DE LOS SEGUROS EN 2026

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2026 incluye una modificación que, de acuerdo con expertos y analistas del sector financiero, podría provocar un aumento de entre 10% y 20% en el precio de las pólizas de seguro de auto.

Parte de esto, es que el IVA se convertirá en un costo adicional para las aseguradoras, ya que no podrán acreditarlo cuando los pagos se realicen a terceros, para dar cumplimiento a los contratos de seguro, situación que podría reflejarse directamente en un encarecimiento de las pólizas para los usuarios.