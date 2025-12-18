CONDUSEF: Esto debes considerar al comprar un seguro vehicular en 2026

/ 18 diciembre 2025
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que es fundamental identificar los riesgos que deben estar cubiertos al contratar un seguro de auto

El posible incremento en el costo de los seguros de auto en 2026, derivado de cambios fiscales contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación, así como la importancia de elegir una póliza adecuada que proteja al conductor y su patrimonio, colocan al seguro vehicular como un tema prioritario para los automovilistas.

Esto sin mencionar los riesgos que implica circular sin una garantía que proteja tu automóvil, a los pasajeros y hasta daños a terceros.

COSTO DE LOS SEGUROS EN 2026

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2026 incluye una modificación que, de acuerdo con expertos y analistas del sector financiero, podría provocar un aumento de entre 10% y 20% en el precio de las pólizas de seguro de auto.

Parte de esto, es que el IVA se convertirá en un costo adicional para las aseguradoras, ya que no podrán acreditarlo cuando los pagos se realicen a terceros, para dar cumplimiento a los contratos de seguro, situación que podría reflejarse directamente en un encarecimiento de las pólizas para los usuarios.

RECOMENDACIONES DE LA CONDUSEF AL ADQUIRIR UN SEGURO PARA AUTO

Más allá del precio, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que es fundamental identificar los riesgos que deben estar cubiertos al contratar un seguro de auto.

Con base en ello, las aseguradoras clasifican sus productos en tres tipos de cobertura: básica, limitada y amplia.

1. Cobertura básica: Cubre la responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros, ya sea en bienes materiales —como vehículos, viviendas, bardas o motocicletas— o en personas ajenas al automóvil asegurado. También contempla la atención de lesiones a los ocupantes de un vehículo tercero y, en ciertos casos, indemnizaciones por invalidez o fallecimiento.

2. Cobertura limitada: Incluye beneficios adicionales respecto a la básica, tales como:

* Robo total del vehículo.

* Responsabilidad civil por daños a terceros en bienes o personas.

* Gastos médicos para los ocupantes del automóvil asegurado.

3. Cobertura amplia: Es la opción más completa, ya que suma a la cobertura limitada otros conceptos como daños materiales, fianza garantizada, cobertura de cristales, llantas, equipo especial y devolución de deducible, entre otros.

CONDUSEF también recomienda verificar la reputación de la aseguradora, revisar el nivel de satisfacción de sus clientes y consultar las reclamaciones registradas. Para ello, pone a disposición el apartado “Cuentas claras en reclamaciones”, donde se puede conocer el comportamiento de estas instituciones.

RECOMENDACIONES PARA ASEGURAR UN BUEN PRECIO

En cuanto a precios, la CONDUSEF cuenta con un simulador oficial que permite comparar distintas aseguradoras de acuerdo con el presupuesto del usuario y el modelo del vehículo, facilitando así una decisión informada.

Un seguro de auto representa una herramienta de protección frente a robos, actos de vandalismo o accidentes viales. Su contratación a través de una aseguradora permite contar con respaldo financiero ante imprevistos, siempre que la póliza elegida se ajuste a las necesidades del conductor y del vehículo.

Por ello, comparar opciones, analizar coberturas y considerar posibles incrementos en los costos hacia 2026 resulta clave para elegir el seguro más conveniente.

(Con información de El Universal)

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

