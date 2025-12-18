¡Le tocó hablar! Se sincera ex ejecutiva ‘infiel’ por concierto de Coldplay

/ 18 diciembre 2025
    ¡Le tocó hablar! Se sincera ex ejecutiva ‘infiel’ por concierto de Coldplay
    Final. La ex directiva solicitó el divorcio de manera oficial a mediados de agosto, ante un tribunal de Portsmouth, New Hampshire. FOTO: ESPECIAL

Tras volverse famosa internacionalmente y la burla de internet, la empleada aseguró que el episodio tuvo consecuencias profundas tanto en su vida personal como profesional

Han pasado 5 meses del bochornoso momento en que Kristin Cabot, ex jefa de recursos humanos de Astronomer, saltó a la fama y viralidad y no por algo positivo, sino por haber sido expuesta sobre la forma en que estaba disfrutando un concierto de Coldplay, junto a un compañero de trabajo y no su esposo.

Kristin habló por primera vez sobre su vínculo con su entonces jefe, Andy Byron. En entrevista con The New York Times, Cabot reconoció que durante el show consumieron bebidas alcohólicas y que, conforme avanzó la noche, comenzaron a comportarse como pareja; sin embargo, subrayó que antes de ese momento no había existido ningún contacto físico entre ellos.

“Tomé una mala decisión. Tuve un par de High Noons, bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe”, admitió. “Pero no fue nada más que eso”, explicó.

‘UNO PUEDE COMETER ERRORES’

La ex directiva, de 53 años, aseguró que el episodio tuvo consecuencias profundas tanto en su vida personal como profesional, al punto de llevarla a renunciar a su cargo en la compañía de inteligencia artificial.

“Ese es el precio que elegí pagar”, afirmó. “Quiero que mis hijos sepan que uno puede cometer errores, pero no deberían ser amenazados de muerte por ellos”.

Cabot relató que conoció a Byron cuando se entrevistó para integrarse a Astronomer en el verano de 2024. Tras ser contratada, ambos comenzaron a comunicarse con frecuencia y desarrollaron una conexión emocional al atravesar procesos de separación en sus vidas personales, lo que fortaleció su cercanía.

Aunque reconoció que desarrolló sentimientos por él, insistió en que siempre fue consciente de los límites que imponía su relación laboral. Aun así, cuando lo invitó al concierto de Coldplay, admitió que estaba enamorada, aunque sostuvo que no se trató de una cita formal, sino de una salida en grupo con amigos.

LA PESADILLA SE HIZO REALIDAD

Cabot y Byron se volvieron el centro de atención cuando la “kiss cam” del concierto los captó en un abrazo afectuoso y los proyectó en la pantalla gigante. Al notar que estaban siendo exhibidos, él se ocultó de inmediato, mientras que ella, se cubrió el rostro, provocando la reacción del vocalista Chris Martin desde el escenario.

“Me sentí humillada y horrorizada”, confesó Cabot. “Yo era la jefa de recursos humanos y él el director ejecutivo. Es un cliché y es lamentable”, agregó.

Luego del incidente, ambos notificaron a la junta directiva de Astronomer, que abrió una investigación interna y decidió colocarlos en licencia administrativa.

Cabot renunció al día siguiente, mientras que Byron dejó su cargo días después. Ella aseguró que le ofrecieron regresar a la empresa, pero decidió no hacerlo ante la presión mediática y las amenazas dirigidas contra su familia.

