La 4T multiplica recursos para adultos mayores, presume Bienestar

/ 19 diciembre 2025
    Buscan reducir desigualdades históricas mediante el acceso universal a los programas de bienestar.

La secretaria Ariadna Montiel Reyes afirmó que se ha transitado de un modelo asistencialista a una política basada en derechos

CDMX.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en siete años de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación se han invertido mil 501 mil millones de pesos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Durante la conferencia de prensa presidencial en Palacio Nacional, la funcionaria comparó el gasto ejercido en esta pensión con administraciones anteriores y sostuvo que existe una diferencia sustancial en el enfoque y el monto de los recursos destinados.

Montiel Reyes detalló que durante el sexenio de Felipe Calderón se asignaron 67 mil 859 millones de pesos a este programa, mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto el monto fue de 211 mil 886 millones de pesos, cifras que, dijo, contrastan con el presupuesto ejercido en los últimos años.

Al referirse a la política social impulsada en los gobiernos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria afirmó que se ha transitado de un modelo asistencialista a una política basada en derechos.

Estamos construyendo una política de derechos, porque estos programas están en la Constitución; pasaron de ser programas de bienestar a una política de derechos establecida en la Carta Magna”, señaló la titular de Bienestar.

En ese contexto, subrayó que uno de los cambios más relevantes ha sido el trato hacia los pueblos indígenas, quienes, afirmó, históricamente habían sido relegados de las políticas públicas federales.

Indicó que, con la actual política de bienestar, los pueblos indígenas no solo cuentan con reconocimiento constitucional, sino que también han pasado de ser beneficiarios a ser sujetos de derecho, tanto de manera individual como comunitaria.

Montiel Reyes aseguró que esta atención prioritaria forma parte del nuevo enfoque social del gobierno federal, el cual busca reducir desigualdades históricas mediante el acceso universal a los programas de bienestar. Con información de El Universal

