Acciones al alza de Volaris tras anuncio del nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas

Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris) aumentó el valor de sus acciones entre 15 y 16 por ciento en menos de dos días, así lo registró la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El alza de precios de las acciones de Volaris va de la mano con el anuncio de la creación de Grupo Mexicano de Aerolíneas, “sociedad controladora” o holding que será la matriz de ambas marcas.

TE PUEDE INTERESAR: Volaris y Viva Aerobus se fusionan; crean Grupo Mexicano de Aerolíneas

El valor de Volaris en la BMV aumentó aproximadamente un 16 por ciento, después de registrar un valor de 14.23 pesos el 17 de diciembre y terminar con un valor de 17.24 pesos.

El valor de las acciones de Volaris en la NYSE aumentó un 15 por ciento, (de 8.12 a 9.60 dólares), con información de Investing.

Los valores históricos de Volaris reportan un aumento sostenido en el valor de sus acciones que viene registrándose desde hace 6 meses, pues en la BMV se registró un crecimiento de 115 por ciento y, en la NYSE, un aumento de 125 por ciento para el mismo periodo.

GRUPO MEXICANO DE AEROLÍNEAS, SOCIEDAD MATRIZ DE VOLARIS Y AEROBUS

Una sociedad matriz/controladora o holding puede generar beneficios fiscales, diversificación de inversiones y mayor influencia en el mercado. El comunicado de Grupo Mexicano de Aerolíneas señala que esta nueva sociedad entre Volaris y Viva Aerobus (Viva) permitirá “aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México”.

Además, el comunicado establece que los términos de este convenio de sociedad “los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales. Al cierre, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas”.

Se aclara que esta decisión se aprobó por unanimidad de ambos Consejos de Administración de Viva y Volaris. La transacción se completará en 2026 y estará “sujeta a aprobaciones regulatorias” por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses.