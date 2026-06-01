Desmantelan ‘narcotúnel’ entre Tijuana y San Diego, California

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Desmantelan ‘narcotúnel’ entre Tijuana y San Diego, California
    Elementos de la FGR y la Seguridad Nacional desmantelan túnel en California y Baja California Vanguardia

El tunel conectaba a la tienda ‘Buy 4 less’ con un inmueble de Tijuana, usado como almacen de drogas y armas del CJNG

El primero de mayo se reportó que la Fiscalía del Distrito Sur de California detectó un túnel que cruzaba la frontera entre México y Estados Unidos. Se detalló que su uso primordial era para el tráfico de armas y narcóticos ilegales.

La investigación fue realizada por un operativo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se especificó que el túnel conducía desde Tijuana a San Diego, California.

Según la información compartida por los elementos de seguridad, el túnel contaba con una longitud de 586 metros. La construcción y su uso se le vincularon al cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Contaba con ventilación y electricidad.

El túnel conectaba la tienda ‘Buy 4 Less’, de la comunidad californiana de Otay Mesa, con un inmueble en Tijuana. Dicho establecimiento yacía en la colonia Nueva Tijuana. Era un centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas. En el operativo que derivó en la detección del túnel, se aseguraron 173 paquetes de 286 kilos; 423 de 469 kilogramos y 255 de 274 kilos. Se especificó que el contenido de los paquetes era cocaína.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-lucha-contra-los-carteles-debe-unirnos-no-dividirnos-responde-johnson-a-sheinbaum-FK21092766

Tras asegurar el túnel, se reportó la detención de Gregorio Epifanio Hernández López y José Jiménez, los cuales son originarios de California. También se indicó el arresto de Brandon Escalante Sandoval y Antonio Cortez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Narcotráfico

Localizaciones


California
San Diego
Baja California Norte

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Arranque de un paro nacional indefinido por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

¿Hay clases mañana 2 de junio de 2026? Escuelas afectadas por el paro de la CNTE
Claudia Sheinbaum informó que las secretarías de Gobernación y Educación Pública mantienen conversaciones con representantes del magisterio.

Confía Sheinbaum a Segob y SEP diálogo con la CNTE; iniciará hoy paro nacional
Claudia Sheinbaum arremete contra comentarios de Calderón y Fox

Sheinbaum cuestiona la popularidad de Fox y Calderón tras sus acusaciones

No se trata de una cifra insignificante, dado que la ventaja de De la Espriella sobre Cepeda ascendía a poco más de 670.000 votos (43,7% frente a 40,9%).

Seguidor de Trump, sorpresivamente gana en primera vuelta de las elecciones de Colombia
Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una jueza federal en Nueva York por presuntos vínculos con Los Chapitos; su próxima audiencia será en agosto.

Gerardo Mérida Sánchez comparece en Nueva York; Fiscalía de EU afirma tener evidencia ‘abundante’

Oscar al mejor guion

Oscar al mejor guion
true

¿Dictadura la 4T? Sí. ¿Perfecta? No
Luego de que el exmandatario defendiera la llamada guerra contra el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el origen de esa política y planteó interrogantes sobre el papel que tuvieron agencias de Estados Unidos durante aquel periodo.

¿Fue su decisión o la ordenó la DEA?... Sheinbaum le responde a Calderón tras defender su guerra contra el narco