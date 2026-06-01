Desmantelan ‘narcotúnel’ entre Tijuana y San Diego, California
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El tunel conectaba a la tienda ‘Buy 4 less’ con un inmueble de Tijuana, usado como almacen de drogas y armas del CJNG
El primero de mayo se reportó que la Fiscalía del Distrito Sur de California detectó un túnel que cruzaba la frontera entre México y Estados Unidos. Se detalló que su uso primordial era para el tráfico de armas y narcóticos ilegales.
La investigación fue realizada por un operativo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se especificó que el túnel conducía desde Tijuana a San Diego, California.
Según la información compartida por los elementos de seguridad, el túnel contaba con una longitud de 586 metros. La construcción y su uso se le vincularon al cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Contaba con ventilación y electricidad.
El túnel conectaba la tienda ‘Buy 4 Less’, de la comunidad californiana de Otay Mesa, con un inmueble en Tijuana. Dicho establecimiento yacía en la colonia Nueva Tijuana. Era un centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas. En el operativo que derivó en la detección del túnel, se aseguraron 173 paquetes de 286 kilos; 423 de 469 kilogramos y 255 de 274 kilos. Se especificó que el contenido de los paquetes era cocaína.
Tras asegurar el túnel, se reportó la detención de Gregorio Epifanio Hernández López y José Jiménez, los cuales son originarios de California. También se indicó el arresto de Brandon Escalante Sandoval y Antonio Cortez.