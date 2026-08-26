Destaca participación del Gobierno de Hidalgo en captura de “Koki”

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    Destaca participación del Gobierno de Hidalgo en captura de “Koki”

Las autoridades locales fueron primordiales y de gran ayuda a la captura del líder del grupo delictivo

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, señaló la participación de autoridades de seguridad de esta entidad en la detención en Pachuca de Luis “N”, alias “Koki”, identificado como líder del grupo delictivo “Pueblo Unido”, junto con dos de sus operadores.

El jefe policiaco de la entidad dio a conocer que, a través de un operativo de fuerzas federales, se realizó la detención de un importante operador delictivo en la ciudad de Pachuca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-koki-lider-de-pueblo-unido-vinculado-con-la-barredora-en-tabasco-AG23074994

Indicó que, si bien se trató de acciones federales, el Gobierno de Hidalgo brindó apoyo en esta detención, que se coordinó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

El jefe policiaco de Hidalgo destacó que los operativos que se realizan en la entidad, por fuerzas federales, como los cateos efectuados en inmuebles presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, son informados al Gobierno de Hidalgo. Añadió que, en algunas ocasiones, las autoridades federales solicitan apoyo estatal, como ocurrió durante la detención de “Koki”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asi-agarraron-por-ultima-vez-a-el-chapo-guzman-los-policias-que-no-logro-comprar-y-las-6-horas-de-terror-MH23068730

En este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, “Koki” fue operador de Ulises “N”, líder de “La Barredora”, detenido en 2025. Se le relaciona con la quema de vehículos y ataques contra autoridades federales, así como con delitos como extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de drogas. También se señaló que era buscado en Tabasco.

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