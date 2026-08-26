Detienen a ‘Koki’, líder de Pueblo Unido vinculado con ‘La Barredora’ en Tabasco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles 26 de agosto sobre la detención de Jorge Luis “N”, alias “Koki”, señalado como líder del grupo delictivo Pueblo Unido y considerado objetivo prioritario por las autoridades de Tabasco. La captura se realizó en Hidalgo mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y autoridades de los gobiernos de Tabasco e Hidalgo, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Junto con “Koki” fueron detenidos dos hombres identificados por las autoridades como sus operadores.

‘KOKI’ FUE OPERADOR DE LÍDER DE ‘LA BARREDORA’ A través de sus redes sociales, García Harfuch informó que Jorge Luis “N” fue operador de Ulises “N”, alias “Pinto”, señalado como líder de “La Barredora” y detenido en julio de 2025. De acuerdo con la información difundida por el titular de la SSPC, posteriormente “Koki” encabezó una escisión de esa organización y quedó al frente de Pueblo Unido. Las autoridades lo relacionan con hechos de violencia registrados en Tabasco, entre ellos la quema de vehículos y ataques contra autoridades. También lo señalan por su probable participación en delitos como extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga en los municipios de Centro y Nacajuca. García Harfuch indicó que “Koki” contaba con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), mientras que la SSPC detalló que el detenido era investigado además por dos órdenes de aprehensión relacionadas con los delitos de asociación delictuosa y robo a casa habitación.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN EN LA CARRETERA MÉXICO-PACHUCA De acuerdo con el comunicado de la SSPC, las autoridades realizaron labores de investigación e inteligencia para localizar al señalado como líder de Pueblo Unido. El operativo se desplegó en Hidalgo, donde los agentes ubicaron al hombre cuando viajaba a bordo de un vehículo sobre la carretera México-Pachuca. Los elementos de seguridad le marcaron el alto y, después de corroborar su identidad, procedieron a detenerlo junto con otras dos personas. La dependencia señaló que Jorge Luis “N” era considerado generador de violencia y objetivo prioritario del estado de Tabasco. Tras la captura, los tres detenidos fueron informados sobre sus derechos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien deberá determinar su situación jurídica.

OPERATIVO CONTÓ CON AUTORIDADES DE TABASCO E HIDALGO La SSPC señaló que en la operación participaron elementos federales y autoridades estatales, con apoyo de información del Centro Nacional de Inteligencia. García Harfuch agradeció la colaboración del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, así como de las autoridades estatales, y reconoció también el apoyo del gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca. Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que mantendrán la coordinación con los gobiernos estatales para detener a personas consideradas generadoras de violencia. La situación jurídica de Jorge Luis “N”, alias “Koki”, y de los otros dos detenidos será determinada por la autoridad ministerial correspondiente.